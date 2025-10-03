哈瑪斯擔憂曝光　傳要求修改川普加薩20點和平計畫

▲以色列空襲加薩市。（示意圖／路透）



記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普提出加薩終戰20點和平計畫，包括哈瑪斯解除武裝且未來不得參與加薩治理，並要求哈瑪斯在3至4天做出回應。消息指出，哈瑪斯並不滿意這份20點和平計畫，將要求進行關鍵修改，但可能在未來數日接受該計畫作為重啟談判的基礎。據信其中一大癥結點在於要求哈瑪斯解除武裝。

衛報報導，駐埃及開羅的加薩政治學者阿布薩達（Mkhaimar Abusada）指出，如今哈瑪斯必須在壞與最壞之間做出抉擇，「如果他們說『不』，正如川普已明確表示的那樣，那可不是什麼好事，且會允許以色列採取一切必要行動來結束這一切。他們會說『是，但我們需要這個和那個』」。

消息人士指出，其中一大癥結點在於要求哈瑪斯解除武裝，哈瑪斯難以接受交出所有武器，特別是在沒有任何政治進程或在兩國方案取得實質進展的情況下。另一個擔憂是以色列撤軍承諾過於模糊。

另據BBC，對於哈瑪斯部分人士來說，和平方案所要求的72小時內釋放所有人質這一點，這等同讓他們放棄手中唯一籌碼。儘管川普保證以色列將會遵守相關條款，但哈瑪斯內部仍存有疑慮，不相信以色列在接收人質之後不會恢復軍事行動，特別是以色列上月不顧美國反對空襲卡達企圖暗殺哈瑪斯領導層。

此外，部分哈瑪斯領袖反對美國與阿拉伯國家向加薩部署「國際臨時穩定部隊」，認定這是一種新的占領模式。

哈瑪斯在以哈戰爭的損失極大，數千名戰鬥成員陣亡，幾乎所有高階軍事指揮官被殺。根據ACLED的報告，自3月以來，哈瑪斯軍事部門至少有40名指揮官與重要成員命喪以色列空襲。由於缺乏任何替代方案，哈瑪斯仍持續進行游擊戰並維持著零散治理，不過仍在加薩市、馬瓦希（Al-Mawasi）沿海地區擁有強大影響力。

哈瑪斯2023年10月7日突襲以色列南部，造成約1200名以色列人死亡、251人遭劫持為人質，以色列隨後對加薩發動攻擊。加薩衛生部表示，以色列在加薩地帶的攻擊行動至今已造成6萬6225人死亡。