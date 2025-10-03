　
國際

川普認定：美國正與販毒集團開戰！　擊沉3艘「疑走私船」17死

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲川普認為，美國已被定性為與販毒集團處於戰爭狀態。（圖／路透）

記者王佩翊／綜合報導

川普政府本周在一份機密通知中提及，總統川普認定，美國已經被定性為與恐怖組織的販毒集團「正式開戰」，並且把美軍近日在加勒比海擊斃的涉嫌毒品走私人員稱為「非法戰鬥人員」。

根據美國《紐約時報》取得並披露的一份由川普政府提交國會的機密文件，川普已認定美國正與被定性為恐怖組織的販毒集團處於戰爭狀態。除了《紐約時報》外，《路透社》也審閱了這份文件。

這份由五角大樓送交多個國會委員會的機密通知，為川普9月下令在加勒比海對不法船隻展開三次打擊行動提供法律依據的細節，並強調這些行動應被視為正當軍事行動，而非單純的「謀殺」。

文件還將美軍近期在加勒比海擊斃的涉毒人員稱為「非法戰鬥人員」，引發外界高度關注。根據機密文件內容，川普將販毒集團視為「非國家武裝組織」，其行為已構成對美國的「武裝襲擊」。

文件進一步寫道，「總統認定，美國與這些恐怖組織之間存在非國際性武裝衝突」，因此下令國防部依據《戰爭法》對其展開打擊。值得注意的是，川普日前甚至把國防部稱為「戰爭部」。

目前，美軍已在委內瑞拉近海擊沉至少三艘疑似走私船隻，造成至少17人死亡。此舉立刻引發專家質疑，認為對涉嫌販毒的嫌疑人直接動用軍事打擊是否合法，外界批評川普此舉形同在測試美國總統權力的極限。

《路透社》指出，這份通知除了重複川普及其盟友的公開談話，並未提供新的法律論據。部分前軍事律師也認為，文件中引用的理由不足以符合戰爭法的嚴格要求。至於這份通知究竟是為未來可能的軍事行動鋪路，還是僅僅為了合理化已經展開的打擊，目前仍不明朗。

川普在9月30日接受訪問時透露，政府正考慮針對「經陸路」進入委內瑞拉的販毒集團採取行動，但這項計畫一旦實施，恐怕會引發更多法律與國際爭議。對於相關報導，五角大樓則拒絕立即置評。

10/01 全台詐欺最新數據

