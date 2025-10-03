大馬23名志工失聯20小時　SNCC：確定遭以色列軍方扣押

▲以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。（圖／路透）



記者鄒鎮宇／綜合報導

23名參與「全球堅韌船隊」人道任務的大馬志工，於今午4時25分在與蘇穆努山塔拉控制中心（SNCC）失聯後，確定遭到以色列軍方扣押。

SNCC總指揮沙尼阿拉比表示，根據影像回傳，Sirius、Estrella、Alma和Huga等船隻已駛入阿什杜德港，部分志工可能已被轉移至陸地。沙尼阿拉比強調，大馬法律團隊已在約旦整裝待發，將作為合法代表參與審訊及後續行動，並確保志工未有代表到場前不會回答任何問題。

「全球堅韌船隊」是至今最大規模前往加薩的人道海上行動，集合來自44國逾50艘民船、超過500名志工，目標突破以色列海上封鎖，送達救援物資。此次有34名大馬人分乘11艘船前往加薩，其中23人現已被扣押，另有4名觀察員隨行於紅區外。

消息指出，最後被扣押的Free Willy號載有3名大馬志工，於加薩時間上午7時53分在公海遭以軍攔截；此外，Estrella及Mikeno兩艘船載有5名志工，已與SNCC失聯；Fair Lady號則疑似被以軍包圍，僅Inana號上的拉扎里尚未受影響。遭扣押者名單包括多位知名人士及志工，分布於多艘船隻。

截至目前未傳出傷亡，GSF代表團強調將堅持使命，即使面對以色列軍方加強行動，也不會輕易放棄援助加薩的目標。