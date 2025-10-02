　
國際焦點

若政府停擺過久　美財長貝森特坦言「恐打擊經濟成長」：衝擊GDP

▲▼美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（圖／路透）

▲貝森特表示，若政府關門時間過久，恐怕會衝擊GDP、打擊經濟成長。（圖／路透）

記者柯振中／綜合報導

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）於當地時間2日接受CNBC節目專訪時表示，華府因持續爭執導致政府關門，可能衝擊美國國內生產毛額（GDP）與整體經濟成長。他直言，「這不是討論問題的方式，政府關門只會拉低GDP打擊經濟成長，甚至影響美國勞工。」

目前美國經濟在前兩季持續走升，第二季GDP年化增速達3.8％，亞特蘭大聯準銀行的GDPNow模型也預估第三季維持相同水準。不過，貝森特警告，若關門時間過長，特別是川普總統若執行大規模裁撤約75萬名受影響的聯邦員工，恐將對經濟造成實質傷害。

談及民主黨領袖參議員舒默及眾議員傑佛瑞斯時，貝森特批評他們「軟弱、混亂，無法代表美國人民，只會找藉口」。勞動市場近期也顯現疲態，ADP報告顯示9月私部門就業人數減少3.2萬人，今年裁員公告數量更創下2020年疫情以來新高。

另一方面，貝森特透露，政府將於下週二宣布對農民，特別是大豆產業，提供「重大支持」的政策。他並表示，尋覓新任聯準會主席的作業已展開，目前已完成第一輪面試，預計下週進行第二輪，最後會將3至5名人選交由川普總統做最終決定。

10/01 全台詐欺最新數據

