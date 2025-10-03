威廉王子吐心聲！登基後將「改革君主制」　罕見提哈利曝家庭壓力

▲ 英王查爾斯三世、王后卡蜜拉及威廉王子、凱特王妃一家。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國威廉王子日前接受Apple TV+節目《尤金李維的宅老爹旅行》（The Reluctant Traveller）專訪時，首度透露即位後將為君主制帶來變革。王室消息人士指出，這是威廉王子迄今最坦率的一次訪談。

BBC報導，威廉在溫莎城堡接受美國演員尤金．李維（Eugene Levy）專訪時表態，「我認為可以肯定地說，改革已經在我的議程上。改變是好的，我擁抱、享受這種變革。我不害怕，能夠帶來改變的想法令我感到興奮。不會過於激進，而是我認為有必要的變革。」

談及王室傳統與現代化的平衡，威廉坦言，「如果不小心，歷史可能成為真正的重擔和束縛，令人感到窒息和過度限制。」他認為重要的是活在當下，同時質疑傳統是否仍適合現今時代，「所以我喜歡質疑事物」，並檢視自己是否仍盡可能發揮最大影響力。

威廉在專訪中也透露家庭壓力，尤其是父親查爾斯國王及妻子凱特王妃同時罹癌的艱難時期。他坦承，「家庭方面的事確實令我不知所措，擔憂和壓力會讓我有點難以承受」，但「我為我的妻子和父親感到驕傲，因為他們去年經歷了這麼多事情，我的孩子們也處理得很好。」

專訪並未探究他與弟弟哈利的關係，但當被問到童年和父母一樣承受外界放大檢視的經歷時，威廉也罕見提及哈利，「我希望我們不要回到哈利和我成長時所經歷的一些做法，我會盡我所能確保不重蹈覆轍。」