昔罵柯文哲圖利！郝龍斌這樣說　鄭麗文也回應曾批柯「比垃圾不如」

▲郝龍斌出席國民黨主席選舉辯論。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨前主席柯文哲陷京華城弊案，昔日曾嗆柯「絕對有圖利廠商」的國民黨主席參選人郝龍斌今（2日）表示，他去年9月聲援柯文哲，是因為審查終結起訴後，柯還被羈押手段押在那，這明顯司法不公，所以他就認為藍白就要合作，抗議司法不公，另藍白合是2026、2028勝選方程式，他做黨主席一定採取主導地位促成藍白合。另對於曾批柯文哲比垃圾不如，國民黨主席參選人鄭麗文也給出回應。

國民黨將於10月18日舉辦黨主席選舉，11月1日在全代會進行交接。由《TVBS》與《聯合報》聯合主辦的國民黨主席選舉辯論會2日晚間登場，候選人鄭麗文、卓伯源、郝龍斌、張亞中、蔡志弘、羅智強全數出席。辯論會分為申論、媒體提問、交叉詰問、結論等4階段。

在交叉詰問階段，張亞中提問，郝龍斌是不是堅持柯文哲圖利廠商上百億？鄭麗文今天還堅持柯文哲比垃圾還不如？羅智強是不是孫中山的信徒？是的話，今天還堅持跟著民眾黨主席黃國昌變更五權憲法，廢除監察院？也想了解羅是否對徵召台中市長盧秀燕的承諾還算數？也想聽聽其他人看法。

羅智強表示，對於監察院，他是主張恢復監察院民意機關地位，這才是五權憲法精神，路徑有兩個，一個是廢除，但他主張監委民選；另徵召方面，他會找9家民調公司，確定盧秀燕是否為共主，因為想辦法幫太陽打贏選戰才是重點。

▲鄭麗文出席國民黨主席選舉辯論。（圖／記者林敬旻攝）

鄭麗文說，因為柯文哲說國民黨是垃圾，所以她才說柯連垃圾都不如。在兩次台北市長選舉中，她先後支持候選人連勝文、丁守中，只是過去雖曾是敵人，但不代表司法可以隨便迫害政治異己，不代表法院檢調可以無端羈押柯文哲超過一年，所以她到土城看守所外聲援柯。民進黨要團滅在野，在野當然要團結，過去即便有分歧，今日必須藍白合，沒有團結沒辦法下架民進黨。

郝龍斌表示，2024年因為藍白不合導致賴清德執政，賴執政後用檢調做鷹犬追殺在野。他是在去年9月聲援柯文哲，是因為審查終結起訴後，柯還被羈押手段押在那，這明顯司法不公，此外民進黨對國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹及國民黨黨工也是一樣，所以對此他就認為藍白就要合作，抗議司法不公。

郝龍斌說，更重要藍白合是2026、2028勝選方程式，多一個盟友多一分勝算，藍白不合，兩黨已經刻骨銘心，不合等於保送賴清德，所以關鍵方式不限於選舉，但國民黨必需要爭氣，要強、要好、要黨務改革，相關組織再造一定要用好，所以在藍白中間，他做黨主席一定採取主導地位促成藍白合。