若當選黨主席見習近平？　郝龍斌主張：要求尊重中華民國的存在

記者崔至雲／台北報導

TVBS和聯合報今（2日）共同舉辦國民黨主席電視辯論會，六位候選人包括鄭麗文、卓伯源、郝龍斌、張亞中、蔡志弘、羅智強。交叉詰問時，蔡志宏問到若有天看到習近平，會如何？卓伯源表示，他當選會赴陸，並邀請習近平來台展開「和平之旅」；郝龍斌則說，兩岸和平穩定是經濟發展的關鍵，避戰比備戰更重要，若見到習近平，他會表達希望維持兩岸穩定，並要求對方尊重中華民國的存在。

蔡志宏提問，賴清德將大陸視為「境外敵對勢力」，但同時台灣又大賺大陸的錢。若當選國民黨主席，未來將如何推動兩岸關係？是否認同國共領導人會晤論壇？如果見到習近平，又會如何互動？對兩岸關係的看法為何？

張亞中回應，這個問題他已經回答過許多次。他認為，台灣頭上有「堰塞湖」，美國自私的利益在背後操控，這些問題需要立即解決。他若當選，一定會推動國共簽署「和平備忘錄」，這是最小的開始，進一步走向和平協議，才能讓兩岸不再兵凶戰危，經貿往來也能更緊密，避免年輕人被迫上戰場。他強調，沒有清楚的論述，就很難踏出第一步，唯有透過溝通對話，才能找到解決問題的方法。

郝龍斌表示，兩岸和平穩定是經濟發展的關鍵，ECFA免稅對台灣經濟非常重要。台海兵凶戰危，源自兩岸關係緊張，避戰比備戰更重要。若見到習近平，他會表達希望維持兩岸穩定，並要求對方尊重中華民國的存在。他強調，飛彈對準台灣、環台軍演，絕不是善意的表現，只會造成恐懼與反感，因此交流與善意才是關鍵。

卓伯源則指出，兩岸關係是國民黨最重要的核心課題。ECFA帶來經濟紅利，過去《經濟學人》雜誌曾把台灣列為兵凶戰危的地區，如今台灣仍面臨戰爭風險。他主張國民黨主席應該赴中，並邀請習近平來台展開「和平之旅」。他提到，賴清德過去說「喝咖啡、珍奶」不涉及主權，國民黨主席同樣可以用政黨交流的方式邀請習近平來台，藉此降低緊張。

鄭麗文批評，陳水扁雖喊「四不一沒有」，卻提出「一邊一國」製造危機；蔡英文時期，則為挽救聲望而打出「抗中牌」。她認為年輕人已經覺醒，發現被欺騙，對民進黨的操作感到厭惡。如今賴清德仍用「青鳥」煽動仇恨，更讓人忍無可忍。鄭表示，國民黨應該扮演推動和平的重要力量，凝聚共識，不要被民進黨的意識形態綁架，而是要推動兩岸和平對話，為台灣創造新榮景。

羅智強則說，兩岸問題的根源在於民進黨的台獨立場。他回憶自己在政府服務時，大陸曾推動開放航線，但因國民黨不同意，大陸就暫緩；然而民進黨執政後，大陸軍機卻頻頻越過中線，賴清德也未加以處理。他強調，國民黨在執政時能維護尊嚴，同時帶來經濟繁榮與千萬觀光人次，這才是真正的和平路線。他認為，國民黨主席應向國人證明，只有國民黨能讓兩岸走向永續和平。



