轟MA追月！基隆身障中心中秋團圓　邱佩琳陪伴共度佳節

▲中秋佳節不孤單！基隆市副市長邱佩琳與身障朋友歡慶團圓。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

中秋佳節將至，為讓身心障礙朋友與家屬感受溫馨節慶氛圍，基隆市身心障礙福利服務中心今（2日）特別舉辦「轟MA追月」活動，邀請住民及家屬齊聚烤肉、同享歡樂，共度溫馨團圓時光。副市長邱佩琳代表市府親臨現場，並致贈加菜金，傳達市府的誠摯關懷與溫暖祝福。

邱佩琳表示，截至2025年8月底，基隆市身心障礙人口約2萬2,100人，其中由伊甸社會福利基金會服務的對象已超過4千人，服務成果深具意義。市府自1999年起委託伊甸基金會經營身障中心，26年來已累計服務上萬名身心障礙朋友，提供日間照顧、住宿照顧、社區作業設施等多元服務，協助提升自立生活與社會參與能力，讓身障朋友在支持性環境中快樂生活。

▲基隆市副市長邱佩琳致詞。



社會處處長楊玉欣指出，市府持續與伊甸基金會合作推動多項服務方案，包括輔具資源中心、社區式日間作業設施（小作所）、視覺功能障礙者生活重建服務，以及精神障礙者會所等，讓身心障礙者在社區中獲得適切支持與成長機會。在經濟支持方面，市府也提供多元補助，如生活費用補助、日間及住宿照顧費用補助、輔具購置補助、租屋補助與購屋利息補貼等，協助弱勢身障家庭減輕生活負擔，讓服務從照顧延伸至生活品質的全方位提升。

邱佩琳最後再次感謝伊甸基金會長期以來的用心付出與專業服務，並強調市府將持續推動跨局處合作與公私協力，串聯社區力量與民間資源，讓身心障礙朋友在社區中獲得更多支持，同時減輕家庭的照護壓力，使身障者與家庭都能獲得更穩定的資源協助。期盼共同打造基隆成為「亞洲最有愛城市」，讓每位市民共享溫暖與尊嚴，實現包容、平等、永續的城市願景，讓幸福在社區中不斷蔓延。