廣東兩村搶水源結仇百年「互不交談通婚」　一筆勾銷上演世紀大和解

▲廣東「百年世仇村」上演世紀大和解。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

廣東汕頭市潮南區仙城鎮的仙門城與深溪兩個社區，在清末年間還是村莊時，因搶奪水源與山林資源爆發械鬥，此後百餘年間「互不交談、不通婚」，成為地方禁忌規俗。如今，兩村實現破冰，9月29日舉辦聯誼活動正式握手言和，更促成一對「跨村情侶」順利訂婚，上演世紀大和解戲碼。

《中新網》報導，鑼鼓喧天，禮炮齊鳴，一派熱鬧喜慶場景。9月29日，廣東省汕頭市潮南區仙城鎮的仙門城社區與深溪社區舉行互訪聯誼活動，正式為兩社區（村）百餘年的積怨畫上了句號。

當地老人回憶，清朝末年因乾旱導致水源緊缺，兩村為爭奪灌溉與山林資源爆發宗族械鬥，之後結成「互不往來、互不通婚」的世仇。仙門城社區趙氏大宗祠常務副會長趙錫龍指出，這段歷史讓村民即便做生意、交朋友，也總存在隔閡，如今和解「對大家往來交流大有幫助」。

百年枷鎖曾影響無數家庭與青年的選擇，有人不敢跨村擺攤，有人在外經商錯失合作，更有年輕人因村規阻撓而不敢公開戀情。兩村和解後，小劉（化名）與小趙（化名）這對「現代版羅密歐與茱麗葉」終於訂婚，計劃明年完婚。

據悉，潮南區自2022年起推動「積怨村」治理，透過「民俗調解」機制，結合宗族與鄉賢力量，舉辦和解祭拜等儀式，幫助居民放下心結。最終，兩村在多方努力下實現「世紀大和解」，為大陸鄉村治理提供了別具特色的案例。