政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不分政黨！徐巧芯率隊赴光復做「鏟子超人」　拋可討論編特別預算

▲國民黨立委徐巧芯2日率團隊到光復鄉協助清淤。（圖／徐巧芯提供）

▲國民黨立委徐巧芯2日率團隊到光復國中協助大禮堂清淤。（圖／徐巧芯提供，下同）

記者蘇晏男／台北報導

花蓮光復鄉遭馬太鞍溪上游堰塞湖溢堤的泥流掩蓋，除國軍外，無數各界人士主動到當地協助救災，被譽為「鏟子超人」。國民黨立委徐巧芯今（2日）也率團隊到光復協助清淤，地點是在光復國中的禮堂；徐表示，網路上酸民講政治的東西，但她在現場感覺到的是沒有分什麼政黨，對誰攻擊不攻擊，大家心情都很單純，就是用自己方式一起幫光復鄉復原。另外在國會上可以如何協助災民，徐巧芯指出，可以討論是否針對花蓮堰塞湖這部分另外編特別預算或專款協助花蓮。

各界無數人士自發性到光復鄉協助重建，徐巧芯也不落人後。徐巧芯向《ETtoday新聞雲》表示，這個行動她已經規劃很久，由於昨天跟前天立法院都有事情處理，所以排了今天，與全辦公室同仁到光復幫忙清淤；目前光復車站附近蠻多地方已經清得差不多，所以今天她們清淤的地點是光復國中禮堂，因為講台上的淤泥無法靠大型機具去挖下來，所以她們把上頭的土鏟下後堆疊在一樓，再由機具鏟出去。

▲▼國民黨立委徐巧芯2日率團隊到光復鄉協助清淤。（圖／徐巧芯提供）

徐巧芯說，她今天跟台北市議員詹為元一起，「大家聯合」，有空有時間就一起出發，到現場後詢問，還有很多地方需要幫忙，她也看到許多志工已經陸續把光復市區的房子弄得蠻乾淨，不管是國軍、替代役、各縣市府人員等，大家都非常熱心，對花蓮有一個熱情；像她今天碰到很多人已經來3天了，有的人更是早早就從板橋出發。另外，光復糖廠作為中繼休息站，還準備碳烤食物邀請國軍去吃，謝謝他們辛勞，可以看到大家氣氛蠻和諧。

對於網路上有人說徐巧芯對花蓮災情完全沒有關心與回應，徐巧芯表示，今天她拍了現場照，也有酸民說她沒在照片裡，是不是不在現場等很無聊的話，這就是酸民，但現在這時間點，完全不需要浪費時間在他們身上，而是要更多人在這邊一起為花蓮努力，「我覺得很多口水戰意義不大」。徐也強調，當然網路上酸民講政治的東西，但她在現場感覺到的是沒有分什麼政黨，對誰攻擊不攻擊，大家心情都很單純，就是用自己方式一起幫光復復原。

至於身為國會議員，認為有什麼是可以從立法院方面努力的？徐巧芯指出，像是後續很多重建地方，包含現在道路不斷有各縣市的救援車，這些都是大型機具車輛，所以未來路面需要重新鋪設；第二、居民補償，像是花蓮縣府已經開始做，把善款直接分配下去，而據她了解，居民的電器用品基本上全毀，所以這部分未來重建條例也能列入減稅，這方面可以討論；另「丹娜絲歸丹娜絲」，雖然相關經費已經通過，但花蓮這次更嚴重，好幾人還失聯，是不是可以針對花蓮堰塞湖這部分另外編特別預算或專款協助花蓮，也可以討論。

▲▼國民黨立委徐巧芯2日率團隊到光復鄉協助清淤。（圖／徐巧芯提供）

10/01 全台詐欺最新數據

426 2 3202 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／妻、母「2個月先後亡」　柯文哲獲准出席彭振聲母喪公祭
快訊／出獄男追砍多名學童畫面曝！　尖叫四起、地面留血跡
恐怖男10年前砍4人！　出獄半年「同家超商」砍3人
大學生雙載「出校門口才50米」自撞　胸腔穿刺1死1傷
國民黨主席最新黨員民調！　30%挺鄭麗文、領先郝龍斌12.6
快訊／才出獄隨機殺3人！2女童、1男送醫急救

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

徐巧芯光復國民黨堰塞湖馬太鞍光復國中

