　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

前花蓮縣長陳清水辭世享壽82歲　徐榛蔚發文悼念

▲花蓮前縣長陳清水辭世。（圖／翻攝自Facebook／徐榛蔚）

▲花蓮前縣長陳清水辭世。（圖／翻攝自Facebook／徐榛蔚）

記者郭運興／台北報導

花蓮縣前縣長陳清水今(2日)辭世，享壽82歲。對此，花蓮縣長徐榛蔚發文悼念，陳前縣長任內推動多項重要建設，為花蓮奠下厚實基礎，陪伴這片土地茁壯成長，自己會銘記並延續前縣長的德政，持續推動造福鄉親的政策，讓花蓮更加繁榮美好，願陳前縣長安息，恩澤長留人間。

花蓮縣長徐榛蔚稍早發文表示，緬懷陳清水前縣長，感謝陳清水前縣長對花蓮的付出和貢獻。

徐榛蔚表示，在陳前縣長任內推動多項重要建設，為花蓮奠下厚實基礎，陪伴這片土地茁壯成長。

徐榛蔚強調，自己會銘記並延續前縣長的德政，持續推動造福鄉親的政策，讓花蓮更加繁榮美好。謹致最誠摯的感謝，願陳前縣長安息，恩澤長留人間。

另外，花蓮縣政府也表示，花蓮縣前縣長陳清水先生辭世，享壽82歲。花蓮縣長徐榛蔚及縣府全體同仁深表哀悼，感謝陳前縣長一生對花蓮的貢獻與付出。

花蓮縣政府指出，陳清水前縣長自民國74年12月20日至78年12月20日擔任花蓮縣第十屆縣長，在任期間推動多項基礎建設，為花蓮奠定長遠而堅實的基礎，深受鄉親敬重。

花蓮縣政府強調，再次誠摯感謝陳清水前縣長多年來的奉獻，願他安息，並祈願其恩澤長留人間，化為花蓮鄉親繼續前行的力量。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
426 2 3202 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
升級外交經貿事件！捷安特銷美遇暫扣令　巨大找3部會求救
快訊／內湖40歲媽媽、10歲女童家中雙亡
酸民轟「在亡靈上走秀」蹭流量　超模女神不忍了
虐待158次「Finger inside」　幼兒園僅減招20
槓上鏡週刊！　黃國昌秀證據爆「社長裴偉獲8.5億不明海外資金
18歲新生校內慘死　頭部嚴重撞擊、顱內出血
台大高材生IG曝！全場被圈粉「一致認證優雅」：怎可帥又美
快訊／年輕人踹飛白髮婦！警電話找人失敗...將發通知書

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

新壽喊話市府同意土地移轉　李四川：有心要合意解約就提條件

前花蓮縣長陳清水辭世享壽82歲　徐榛蔚發文悼念

被點名是2028民進黨「換賴」最佳人選　陳其邁：這是天方夜譚

波蘭行落幕！返台前宴請友台議員　林佳龍：台波共同守護民主價值

槓上鏡週刊！　黃國昌秀證據爆「社長裴偉獲8.5億不明海外資金」

呈現台灣團結精神！　外交部發13語國慶短片「堅韌的台灣」

快訊／吳怡農證實有意參選台北市長　籲民進黨別急著年底前提名

重申不會答應晶片55分　鄭麗君：爭取對等關稅再調降不疊加

關稅談判不同日韓　鄭麗君提「台灣模式」在美打造產業生態系

快訊／蛋草犯！2小草蛋洗民進黨部門口遭起訴　民進黨回應了

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

新壽喊話市府同意土地移轉　李四川：有心要合意解約就提條件

前花蓮縣長陳清水辭世享壽82歲　徐榛蔚發文悼念

被點名是2028民進黨「換賴」最佳人選　陳其邁：這是天方夜譚

波蘭行落幕！返台前宴請友台議員　林佳龍：台波共同守護民主價值

槓上鏡週刊！　黃國昌秀證據爆「社長裴偉獲8.5億不明海外資金」

呈現台灣團結精神！　外交部發13語國慶短片「堅韌的台灣」

快訊／吳怡農證實有意參選台北市長　籲民進黨別急著年底前提名

重申不會答應晶片55分　鄭麗君：爭取對等關稅再調降不疊加

關稅談判不同日韓　鄭麗君提「台灣模式」在美打造產業生態系

快訊／蛋草犯！2小草蛋洗民進黨部門口遭起訴　民進黨回應了

創世台東院攜手百人自做月餅　社區共慶中秋凝聚情誼

女友在床上呼呼大睡　狼男竟伸手摸閨蜜...還解內衣偷親嘴！

新北貢寮警消共構新廳舍落成　侯友宜：持續提升偏鄉救災量能

東京隨機砍殺！40歲男尾隨老婦「狂砍十多刀」　女兒聽到虐殺過程

當媽後等7年才回歸！孫藝真現身影院哭到轉身擦淚　廉惠蘭暖心安慰

2025台灣國際衝浪公開賽11/4熱血登場　國際賽事報名啟動

驚悚網漫改編影集！張軒睿裸上身「雙腿遭斬斷」　被前女友囚禁

快訊／北市內湖公寓雙屍命案！　40歲母、10歲女童明顯死亡

AV女優宣布懷孕！　大肚全裸自拍照曝光

爆胎刁車又沒電！女駕駛超慘　台東暖警伸援手助脫果

【雨神同行】烤肉到一半突下大雨　齊力扛傘棚畫面超逗趣XD

政治熱門新聞

葉元之「女貴人」現身災區　穿民進黨背心

示警花蓮注意2狀況！　李鴻源：恐形成第二次堰塞湖再次蓄水

鏟子超人救災恐把病菌帶出花蓮？　莊人祥這樣說

國民黨爆花蓮洪災時間序　延遲13小時發紅色警戒：敢檢討劉世芳？

罹難者5萬、受災戶3萬　「現金超人」赴花蓮挨家挨戶發300萬善款

普發1萬有望10/17三讀？　民進黨團這樣說

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

尷尬！國民黨列花蓮洪災時序砲轟劉世芳失職　反曝縣府多13小時應變

幽默回應「跟監偷拍柯文哲」傳聞！　黃國昌PO照喊：早就在跟他了

快訊／吳怡農證實有意參選台北市長　籲民進黨別急著年底前提名

國慶焰火40分鐘放4.2萬發　許淑華：遊客開車這兩地「想停哪都可」

救災最新進度　派中校以上軍官分7區負責

出錢又出力！童子賢、和碩捐5900萬花蓮賑災　調度大量機具協助清淤

槓上鏡週刊！　黃國昌秀證據爆「社長裴偉獲8.5億不明海外資金」

更多熱門

相關新聞

白髮男阿偉哽咽喊：對不起太晚來救你

白髮男阿偉哽咽喊：對不起太晚來救你

還記得近來在社群上苦苦尋母引發關注的「白髮翁」？其實他並非一個垂垂老矣的白髮老先生，而是一個體型壯碩的中年男子「阿偉」。他在堰塞湖「潰壩」當日，和母親在洪水中被沖散，他因而不斷的在村內走動，只要聽聞有挖到遺體，就會焦急趕往確認，他的故事也吸引了不少網友心疼和關注。

花蓮持續重建康康應量力而為不是金錢競賽

花蓮持續重建康康應量力而為不是金錢競賽

摘龍眼梯子沒收！泥流來了拯救25人

摘龍眼梯子沒收！泥流來了拯救25人

慈濟守護光復災區　援助腳步不停歇

慈濟守護光復災區　援助腳步不停歇

聲寶「援助花蓮災民」以實際行動守護家園

聲寶「援助花蓮災民」以實際行動守護家園

關鍵字：

花蓮陳清水國民黨辭世徐榛蔚

讀者迴響

熱門新聞

萬人湧花蓮救災　他籲鏟子超人別去了

大一生上課24天魂斷校園　父帶阿公阿嬤悲慟認屍

準颱風「麥德姆」周五挾雨彈　中秋連假天氣一次看

苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

快訊／花15元買飲料發票中千萬　17名幸運兒清單曝光

佛祖街夫妻失聯10天　吊車大王調怪手助開挖

連鎖石頭火鍋全台收攤　「南台灣首店」秒換大咖進駐

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

北捷被踹婦帳號遭起底朝聖　意外曝光「凡異計畫」

大樓公設「本以為很廢」用過卻爽翻！第一名超意外

第一批「鏟子超人」怎麼誕生？　全因他的1句話

北捷被踹婦新視角影片曝光！她先動手

結婚4年！人妻才發現婚紗照裡「竟是陌生人」

最兇議員化身鏟子超人　自嘲：手舉不起來了

168回家！　救牠的特搜隊員領養

更多

最夯影音

更多
菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震
李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面