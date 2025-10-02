前花蓮縣長陳清水辭世享壽82歲　徐榛蔚發文悼念

▲花蓮前縣長陳清水辭世。（圖／翻攝自Facebook／徐榛蔚）
記者郭運興／台北報導
花蓮縣前縣長陳清水今(2日)辭世，享壽82歲。對此，花蓮縣長徐榛蔚發文悼念，陳前縣長任內推動多項重要建設，為花蓮奠下厚實基礎，陪伴這片土地茁壯成長，自己會銘記並延續前縣長的德政，持續推動造福鄉親的政策，讓花蓮更加繁榮美好，願陳前縣長安息，恩澤長留人間。
花蓮縣長徐榛蔚稍早發文表示，緬懷陳清水前縣長，感謝陳清水前縣長對花蓮的付出和貢獻。
徐榛蔚表示，在陳前縣長任內推動多項重要建設，為花蓮奠下厚實基礎，陪伴這片土地茁壯成長。
徐榛蔚強調，自己會銘記並延續前縣長的德政，持續推動造福鄉親的政策，讓花蓮更加繁榮美好。謹致最誠摯的感謝，願陳前縣長安息，恩澤長留人間。
另外，花蓮縣政府也表示，花蓮縣前縣長陳清水先生辭世，享壽82歲。花蓮縣長徐榛蔚及縣府全體同仁深表哀悼，感謝陳前縣長一生對花蓮的貢獻與付出。
花蓮縣政府指出，陳清水前縣長自民國74年12月20日至78年12月20日擔任花蓮縣第十屆縣長，在任期間推動多項基礎建設，為花蓮奠定長遠而堅實的基礎，深受鄉親敬重。
花蓮縣政府強調，再次誠摯感謝陳清水前縣長多年來的奉獻，願他安息，並祈願其恩澤長留人間，化為花蓮鄉親繼續前行的力量。
