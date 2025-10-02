前花蓮縣長陳清水辭世享壽82歲　徐榛蔚發文悼念

還記得近來在社群上苦苦尋母引發關注的「白髮翁」？其實他並非一個垂垂老矣的白髮老先生，而是一個體型壯碩的中年男子「阿偉」。他在堰塞湖「潰壩」當日，和母親在洪水中被沖散，他因而不斷的在村內走動，只要聽聞有挖到遺體，就會焦急趕往確認，他的故事也吸引了不少網友心疼和關注。