凌濤批撤離決策延誤13小時　劉世芳秀通聯打臉：真相只有一個

▲內政部長劉世芳出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情慘重，國民黨今（2日）稱中央在9月21日當晚6點就已決策要擴大撤離，隔天早上才發紅色警戒通報，造成13個小時的通知延遲，是內政部長劉世芳嚴重失職。對此，劉世芳秀出中央應變災害中心的通聯記錄，強調「真相只有一個」，當時開會時，花蓮縣府代表也在現場，建議凌濤舉行記者會前問問花蓮縣府。

國政基金會副執行長凌濤今召開記者會砲轟劉世芳嚴重失職，並指出，9月21日當晚6時就已依照台大團隊建議，決策擴大撤離到1800戶、超過8000人，6時開會結束就應馬上通知，但內政部竟然到晚上將近9點才把撤離人數通報上升傳給花蓮縣政府，也並未同時發佈紅色警戒通報，拖到隔天早上7點才發佈紅色警戒通報單，總計延誤黃金13個小時的關鍵時間。

劉世芳說，凌濤先生所提到的數據從哪裡來她不清楚，但都一向秉持事實只有一個、真相只有一個。她說，調出來中央災害應變中心所有通聯紀錄，在第三次中央災變中心會議後，當天內政部跟台大團隊、花蓮縣府秘書長等都有參加，「他們也知道需要做擴大疏散撤離，也就是所謂的1837戶」。

劉世芳接著指出，包括民政司、颱風應變中心、農業部等，都有分別通知花蓮民政處處長、科長及承辦人員，或是警戒範圍內中央與地方權責機關等，都有列入。通報方式除了Line文字、傳真文字外，還包含細胞簡訊、電視跑馬燈、數位看板等，都列在CEOC（災害應變中心）所有會議紀錄裡面。

劉世芳表示，從凌濤所講第三次會議至今，傳真或通報次數高達5到7次以上，未來若有需求也會提供，「同時我也建議他（凌濤），舉行記者會前可以先問一下花蓮縣政府，有沒有收到中央災害應變中心、民政系統、農業部林保署的通報單、傳真文字、災害簡訊」。

