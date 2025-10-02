確認受災戶安置意願　劉世芳：中繼宅、社宅等納考量

▲馬太鞍溪堰塞湖潰堤沖毀光復鄉，災後重建目前仍持續進行中。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，沖毀光復鄉造成嚴重災情，花蓮縣政府提出設置中繼宅並研議遷村計畫。對此，內政部長劉世芳說，未來中央會挨家挨戶盤點調查，受災戶是否有需要中繼宅等措施，若有需要，中繼宅、社宅都在考量範圍，規劃設於台糖光復園區的5公頃土地。

劉世芳說，災民安置部分，花蓮縣政府提出的是89戶，主要是有嚴重的淤泥堆積無法清除，經過國土署了解，這裡面有22戶是因為比較靠近市區，門口跟門窗比較矮小，國防部重機具無法進場清理，但現在人工可以進場清除的話，後續清理完畢，短期就可以回家入住。

另外60餘戶部分，是比較靠近佛祖街。劉世芳說，農業部也有提到，佛祖街原來有農地農舍，如果需要做土地改良，讓原先在這邊的農民可以回去耕作的話，內政部會協助，也會編列相關預算。

劉世芳表示，中央後續會挨家挨戶盤點調查，這幾戶的農民或受災戶有沒有中繼宅需求，若有需要，目前建造中繼宅或是未來做社宅，都有納入考量，規劃設於台糖光復園區的5公頃土地，相關預算將爭取列入特別預算當中。有關中繼宅部分，目前會先抓100戶。