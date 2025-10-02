職訓成果大秀登場！　勞工局10/18曾文園區辦成果展免費體驗手作

▲台南市勞工局10月18日將在曾文市政願景園區舉辦職訓成果展，展出多元技藝作品。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局將於10月18日上午9時至12時，在曾文市政願景園區致毅樓前廣場舉辦「職業訓練成果展」，展出黏土文創、烘焙甜點、園藝作品、美容美體等多元成果，並規劃花藝、烘焙、植栽等免費DIY體驗，名額有限，採線上報名，活動當天還有小物互動、消費滿額送好禮等豐富內容，歡迎市民作伙鬧熱。

勞工局長王鑫基表示，今年邀集伽碩企業、群亞國際、中華醫事科大、美髮美容工會等10多家職訓單位參展，現場展示的作品包含木工藝、精油舒壓、創意布包、手工香皂等。為擴散職訓效益，學員作品將轉化為愛心義賣，所得將用於「職災、弱勢家庭房屋修繕計畫」，讓技藝學習發揮公益力量。

職訓就服中心主任梁偉玲指出，本次成果展以「秀技藝、展實力」為主軸，規劃「美食饗宴」、「永續農業」、「科技職人」、「美容美體」、「文創設計」五大主題，並與大台南總工會、觀光協會、伽碩企業合作推出「奶油烤年糕」、「瓦上微景」與「浮游花瓶」三場DIY體驗課程，藉由親手製作，激發市民對技能學習的興趣。

市府也貼心提供免費接駁服務，當日上午8點10分起由隆田火車站發車前往活動現場，末班車為10點50分出發。勞工局強調，職訓課程每年培育超過千名學員，不僅提升就業力，更為城市注入正向能量。活動報名網址：https://www.beclass.com/rid=305012a68d0cbe738323

相關資訊可洽勞工局職訓就服中心（06-6330820）。