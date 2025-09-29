台南大內「九月雪」甜根子草花海登場　就業專車進駐助偏鄉就業

▲大內甜根子草花海盛開，宛如九月飄雪，吸引大批民眾賞景。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

時序入秋，台南大內曾文溪畔甜根子草盛放如雪，宛如「九月雪」浪漫登場，勞動部雲嘉南分署永康就業中心29日特別將偏鄉就業服務專車開進大內，結合花海活動，讓居民與遊客在賞景之餘，也能掌握最新就業資源。

大內區長陳俊達指出，甜根子草花海是大內秋季最具代表性的景觀，今年活動除安排市集、免費溪畔攝影外，還推出社造成果展與「雪花冰食農教育體驗」，運用在地農產品製作的雪花冰，讓遊客在花海間感受清涼好滋味。他也感謝就業中心進駐，讓居民除欣賞美景外，更能認識勞動權益與就業資訊，相當實用貼心。

永康就業中心主任李奇玫表示，偏鄉就業服務是今年推動重點，服務專車能將資源送到社區，協助民眾掌握就業機會。現場除設有就業諮詢，也邀請宏遠興業、南寶鄉村實業、愛菲爾公司等山區企業釋出生產線作業員、清潔人員、品管人員、貨車司機、財務主管與行政職等職缺，並提供線上投遞履歷服務，民眾直呼「好方便」。

活動現場還有南方創客基地的創客專車進駐，透過DIY體驗，引導民眾理解「軟硬整合」思維，激發創業或設計靈感。永康就業中心強調，未來將持續推動多元就業與創業服務計畫，讓更多偏鄉民眾方便取得資源。花海結合就業，讓今年「大內九月雪」成為兼具觀光與實用的秋季盛會。