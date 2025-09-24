勞動女力新起！　台南市勞工局舉辦女性工會幹部成長研習營

▲台南市勞工局於關子嶺富野溫泉會館舉辦女性工會幹部研習營，邀請專業講師授課，增進幹部性別平等與會務專業能力。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局為持續提升女性參與工會運作的興趣與能力，並落實我國性別平等政策原則，於24日及25日連續兩日假關子嶺富野溫泉會館，舉辦「女性工會幹部暨會務人員成長研習營」，培養女性工會幹部及會務人員專業知能，並強化其參與意願，讓工會運作全面融入性別平等理念。

勞工局王鑫基局長指出，近年女性在工會組織中的參與度逐步上升，但決策與領導層比例仍低。根據統計，南市基層工會幹部女性比例由110年的31.75%逐年增加至2024年的35.13%，顯示性別落差逐漸縮小。本次研習營期望透過教育訓練，培養女性幹部性別意識，深植會員性別平等概念，並提升女性參與工會會務的動能。

活動特別邀請高雄師範大學性別教育研究所游美惠教授及得智法律事務所楊汶斌律師擔任課程講座，內容涵蓋CEDAW與SDG5、家庭性別議題、女性領導力與工會多元化、溝通協調技巧等。透過案例分享與實務操作指引，協助女性工會幹部在會務運作中落實性別平等，並提升勞資雙方在企業內部的有效溝通能力。

研習營同時關注女性在職場兼顧家庭與工作的挑戰，如托育支援、彈性工時與性別友善政策，讓女性工會幹部能在決策過程中發揮影響力，不僅改善自身權益，也推動整體勞動條件提升，展現「勞動女力新起」的積極面貌。