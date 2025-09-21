台南市勞工局推烘焙課程　烘焙名師授課學員親手做中秋禮盒

▲台南市勞工局於曾文園區舉辦烘焙課程，學員親手製作蛋黃酥與小月娘。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為落實台南市長黃偉哲「希望家園、幸福宜居」施政理念，台南市勞工局除持續於南門勞工育樂中心開辦多元化勞工學苑課程外，亦因應「曾文市政願景園區」啟用，特別規劃多場休閒體驗活動。

21日台南市勞工局攜手社團法人台南市觀光協會，開辦「蛋黃酥／小月娘」烘焙課程，採小班制進行，由專業講師與助教團隊手把手教學，帶領學員製作精緻中秋禮盒。

本次課程邀請具30年產業經歷的資深烘焙講師陳正文授課。陳老師擁有烘焙食品技術士乙、丙級證照，並長年擔任生力美食有限公司產品研發顧問。他在課程中除講解「蛋黃酥／小月娘」如何搭配成為創新商品，也分享烘焙職涯故事與產業經驗，現場氛圍溫馨熱烈，學員完成的成品更成為與家人共享的幸福滋味。

勞工局長王鑫基指出，烘焙課程向來深受勞工朋友喜愛，過往因場地受限，多需借用學校教室；隨著曾文園區啟用，市府活化園區內的專業餐飲教室，結合專業協會及勞工學苑辦訓經驗，共同推出高品質課程，廣受學員支持。未來將持續規劃此類活動，邀請勞工朋友踴躍參與，透過學習充實生活，提升幸福感。