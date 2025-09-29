外公離世去不了陶喆演唱會　退票被要求證明「外公是外公」

▲演唱會示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸一名女子原本在本（9）月20日要去看陶喆的北京演唱會，外公卻突然去世，必須趕回老家奔喪。但她在申請退票時，售票平台卻疑似刁難，要求提交許多資料證明「外公是外公」，最後卻還是拒絕了她的退票申請，讓她非常氣憤。

紅星新聞報導，羅女士8月15日以1300多元（人民幣，下同；約合新台幣5500元）的單價，在大陸娛樂票務平台「大麥網」購買了9月20日的陶喆演唱會（北京站）門票。

9月17日，羅女士的外公突然去世，她趕回老家奔喪。羅女士稱，到了9月20日演唱會開始前，她才想起自己之前買過門票，就聯絡大麥網客服，請求退款。

羅女士稱，自己根據大麥網客服的要求，於9月20日演出開始前提交了親屬關係證明和外公的死亡證明等，涉及5個家庭人員的多份資料。客服還提出要提交原件資料等要求，她將已有的資料盡量上傳了。

▲▼羅女士提供的訂單資訊（上圖）；客服提出退票需要提交相關資料（下圖）。（翻攝紅星新聞）

9月24日，客服告知羅女士可退款80％，羅女士則要求退全款，一是她這個情況是不可抗力，網上查詢有退全款的；二來她覺得大麥網讓她提供了這麼多材料，來證明「外公是外公」，她的時間成本和精神狀態都受到影響。到了9月28日上午，大麥網的客服又電話告知她不退票了。

羅女士表示，外公的去世已讓她和家人心情沉痛，她認為「大麥網一再刁難，極為不合理」，就向媒體求助，希望大麥網能全額退款，並向她道歉。

9月28日，大麥網的相關工作人員告訴媒體，平台客服首次接到用戶電話後，第一時間與主辦方溝通協商，經多次溝通後，主辦方同意扣除20％手續費後退費，客戶沒有接受此方案。

同日晚間，羅女士向媒體表示，大麥網工作人員致電，已告知可以全額退款，並向她道歉。