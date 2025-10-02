　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

搶輝達！侯友宜力推林口A9捷運基地　「新北願全力配合」　

▲▼新北市長侯友宜視察新北捷運三鶯線陶瓷老街站。（圖／記者李毓康攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／新北報導

傳出輝達落腳台北市士林區的計畫恐破局，新北市長侯友宜今（2日）表示，新北土地、交通都沒問題，希望輝達選擇新北，如何配合「我們都願意」、「新北市一定會主動積極去爭取，讓更多的產業落腳新北」。

侯友宜表示，新北市是AI產業鏈200多家最多的地方，有完整的一個供應鏈，最需要的是各方面的產業都能夠落腳到新北市來。目前輝達是選定在臺北市，但對新北市來說，只要需要新北市來配合的，新北市一定會跟輝達配合，「我們都願意」。

侯友宜提到，因為新北市林口的A9捷運機場站旁邊，有國有也有市有地，一個非常完整的產業基地。除了輝達以外，歡迎各家的產業都能夠一起讓科技落腳在新北市，「所以我們也非常歡迎輝達，那我們也陸陸續續，未來還是會跟輝達、跟其他產業的這些業者，大家保持密切的聯繫」，只要有需要新北市，新北市一定會主動積極去爭取，讓更多的產業落腳新北。

侯友宜也強調， A9機場捷運站旁邊的國有地跟市有地，所以土地的使用是不會有多大的問題，至於交通衝擊，實際上林口這幾年，市府已經不斷地在南出北入的匝道口，以及未來對林口輕軌要做完整的配套，所以這個部分也不太擔憂，林口台地上的路未來會從臺北港再拉一條105道路上來，把林口交通的完整性把它建構完畢。所以這一塊基地非常的好，剛好在捷運系統旁邊，也可以跟華亞園區、桃園介接，也可以跟我們新北市在新莊的科技產業園區，跟遠東一起配合。

侯友宜說，其實新北市在很多的供應鏈上，以林口台地這樣一個基地，其實可以讓我們的供應鏈更加完整，「所以我非常歡迎輝達未來有機會也能夠選擇在新北」。
 

10/01 全台詐欺最新數據

426 2 3202 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／承德路大樓大面積磚牆墜落！　路人慘遭砸頭
來台旅遊14天！卻衝去救災　他感動炸：不喊累不休息
快訊／大谷翔平、山本由伸怒吼　道奇勝紅人挺進分區系列賽
快訊／《如懿傳》女星官宣結婚！
夫妻失聯10天！吊車大王助開挖　張峻：事發前聽到尖叫聲
YouBike大當機！　交通局開罰10萬元
女遭綑綁性侵！被拍「女女系列」上網賣　惡女下場慘了
國民黨爆洪災時間序　延遲13小時發紅色警戒：敢檢討劉世芳？

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

搶輝達！侯友宜力推林口A9捷運基地　「新北願全力配合」　

輝達侯友宜林口A9捷運新北

