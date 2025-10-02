獨／直擊光復救災超人「手在抖」！原因藏洋蔥

記者劉邠如／花蓮報導

花蓮光復遭到堰塞湖「潰壩」，導致全鄉受到重創，佛祖街甚至多間平房遭土石泥流掩埋，迄今還有多人失蹤迄今不知從何處挖起！而有桃園大園的重機具業者，一群年輕人看到災民們在斷水斷電的廢墟裡清掃家園，直呼「我們哪好意思坐在家裡吹冷氣」，二話不說，借來卡車開了八小時就往災區衝。但《ETtoday》記者也發現，還有暖心怪手司機「手很抖」的在操作機械，明顯要比一般人清淤花上十倍的時間，但他卻說，這樣做，很值得！

《ETtoday》記者就直擊，在光復國小旁的一處民宅中，因為地勢較低窪，老宅幾乎全被泥流覆蓋。但挖土機司機在清淤泥時，卻是挖一次，怪手的挖斗卻是要「抖」個十多次，記者一旁都看了先覺得手痠！

▲暖心的怪手司機賴聖杰說，怪手每挖一次就抖十幾次的原因，是因為他想幫忙受災戶屋主家人，找尋摯愛的阿嬤遺照 ，即便這樣會讓他作業時間拉長數十倍，他也不在意。（圖／記者劉邠如攝）



上前詢問，開怪手的33歲司機賴聖杰說，自己和伙伴們從桃園大園來，開了八個多小時的車，在電視上看到災民們家園被毀，心裡酸楚之外，也認為「人家在受苦，我們怎麼能在家裡吹冷氣？」因而揪了志同道合的好幾位夥伴，借了卡車裝自家怪手，一同到災區救災。連住的地方都沒有找，打算如果無處可睡，就睡車上，他不認為辛苦：「因為災民們也一樣無處可睡！」

賴聖杰看起來雖然是個壯漢，但心思無比細膩，他主動向記者提及，他幫忙挖土的這家人有個讓他感動的故事。

原來家族人相當緬懷過世的奶奶，因而在這次災後搶救，沒交代他要找貴重物品，反倒是懇求他幫忙留意，原本掛在老家牆上，但如今可能被土石泥流掩埋的奶奶遺照。

賴聖杰把災民的囑託放在心上，記者一旁觀察，他每一次挖起的挖斗，都要抖個十多次；而一旦發現有疑似是目標的物品，他就會立刻暫停手邊工作，一次又一次不厭其煩的下車找尋。

而也說巧不巧，就在記者眼前，賴聖杰就找到了奶奶遺照，當下家人開心的又跳又叫，連同一早找到的奶奶手工製作的族服，讓受災戶人家相當安慰。

▲近來在洪水中和母親分離的白髮男阿偉，開心在老家找到阿嬤的遺照，興奮到大叫。回過神趕緊細心擦拭，還跟阿嬤道歉「阿嬤我來晚了！」。（圖／記者劉邠如攝）

受災戶張小姐也表示，無法想像明明是非親非故的一群人，卻願意繞這麼遠的路，不辭辛勞來幫忙。而且這幾日接觸的所有志工，無不都是拚了命的幫忙，連他們招呼休息，志工們也是不肯停下，非得到打掃乾淨，才肯休停。

而怪手賴聖杰也說，他認為自己能幫忙的，就是完成這戶人家一個「念想」，他認為這是支持人很大的力量，「他的一個念想，可能可以造就他以後因為這個念想，做更多事情，如果這東西不見了，他可能會一輩子很沮喪」！他說，這是他能做的，也是他想送給災民們的一份心意，一個禮物！

▲在酷熱的天氣裡，怪手司機賴聖杰還是細心的利用怪手，替受災戶慢慢找尋阿嬤的遺照。（圖／記者劉邠如攝）

▲也有看似志工們在滿是灰塵的車上留言「累是小事，(幫你們)回家才是大事」，而正不就是每個志工，最好的心情寫照？。（圖／記者劉邠如攝）

▲走到另一處路口，看到一戶民宅的車上寫著「謝謝你們」！大家利用灰塵留字，互相映照，照耀出人性的光輝和一方的由衷感謝。（圖／記者劉邠如攝）