新疆男旅台14天「衝花蓮助受災戶」！他感動炸：不喊累不休息

▲來旅遊的阿偉幫助災區復原。（圖／翻攝自爆料公社，下同）

記者鄺郁庭／綜合報導

花蓮洪災救援行動未歇，有網友表示，自己到花蓮幫助復原時，遇到一位來自新疆的男子阿偉，對方原本計劃來台灣旅遊14天，卻投入1/3時間救災，「一共跟我清潔了8戶，全程做得比我還認真，完全不喊累也不休息。」貼文令眾人都動容，「這樣的國際情誼太暖了。」

原PO在爆料公社貼出照片，「抱歉我知道這不是料，但我真的很想爆，照片中這位深藍襯衫、迷彩短褲是大陸新疆人，來台旅遊14天的阿偉。」他說自己這次到花蓮幫助災後復原時，第一天在火車站遇到阿偉，對方一路跟著他，幫災戶清潔了兩天。

原PO透露，阿偉明明是來旅遊的，不僅選擇留在災區，還想多留兩天進入深山幫助災戶，「來台旅遊，三分之一（行程）都奉獻給救災。」兩人一起清潔了8戶人家，阿偉完全不喊累也不休息，「神明廳、馬桶都刷，讓我忍不住拍了好多照。」

原PO不禁感動直呼，「如果大家看到他在旅遊，看到他在救災，請給他加油，真心謝謝他！」貼文一出，眾人紛紛讚爆，「超人不分國界」、「你就好好玩，怎麼跑來玩泥巴啦」、「唯一一個不是爆料但想讓我按讚的料」、「把自己的旅遊奉獻給救災，是真的太大愛了！」