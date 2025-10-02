上週才展出！達利作品驚爆「21件是假的」遭義警方扣押

▲義大利藝術警察近日查扣了21件據稱出自西班牙超現實主義大師達利（Salvador Dalí）之手的藝術作品。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

義大利藝術警察近日在帕爾馬（Parma）的塔拉斯科尼宮（Palazzo Tarasconi），查扣了21件據稱出自西班牙超現實主義大師達利（Salvador Dalí）之手的藝術作品，懷疑它們為贗品。此舉源於西班牙「加拉－薩爾瓦多・達利基金會」（Fundaciòn Gala - Salvador Dalí）的舉報，該基金會發現展品中存在多處可疑異常。

美聯社報導，這批作品隸屬展覽《薩爾瓦多・達利：藝術與神話之間》（SalvadorDalí, tra arte e mito），今年上半年曾在羅馬展出，並於上週移展至帕爾馬。警方表示，展覽仍在羅馬舉行時，基金會已通報部分展品存疑。

據悉，該基金會由達利本人於1983年創立，宗旨是推廣與維護藝術家的創作遺產。根據義大利法院核發的搜查令，警方於1日上午進入博物館，扣押了掛毯、素描與版畫在內的21件作品，並強調相關調查尚在進行中，目前尚未公布進一步細節。

據了解，達利與畢卡索（Pablo Picasso）、莫迪里亞尼（Amadeo Modigliani）並列為最常遭到偽造的藝術大師，其作品在國際市場上價值極高，也因此成為造假者的主要目標。

延伸閱讀

▸ 北捷「老婦逼讓座」年輕男一腳踹飛 律師分析下場：恐要道歉加背前科

▸ 北捷年輕人怒踹老婦「精品提袋」被認出 網狂cue三宅一生：要給代言費

▸ 原始連結