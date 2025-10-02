10月「像試辦周休3日」休到爽？他點破1殘酷事實　上班族秒崩潰

▲很多人會趁著連假出去玩。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／CTWANT

10月接連有中秋節、國慶日與光復節三個連假，被網友形容宛如「試辦週休三日」，讓不少上班族直呼「爽翻了！」不過卻有人跳出來潑冷水，點出殘酷事實：雖然連假看似很多，但實際上班天數卻和11月一模一樣，讓不少人哀嘆「連假只是幻覺」。

有網友在 Threads 發文指出，10月雖有三次連假，但細算後發現，10月的工作天數是20天，而11月同樣也是20天，讓他無奈感嘆：「連假只是假象，只有上班是真的。」

貼文曝光後立刻引發熱議，不少網友崩潰表示：「白開心了」、「蛤？怎麼會這樣」、「好的上班心又更死了一點」、「你幹嘛說出來啦，本來還覺得十月很輕鬆」。也有人安慰說，「體感差很多，有連假就開心」、「如果沒有連假，十月真的會過得很漫長」。

也有理性網友解釋，其實差別在於月份天數與週末分布，「11月天生比10月少一天，加上剛好有5個完整週末，算下來工作天數自然和10月差不多」、「大小月本來就會差一天，2月再遇到228連假或春節，才是全年工作天數最少的月份」。

看似「放爽」的10月，最後竟然和11月站在同一條起跑線，也讓不少上班族感嘆：「果然，連假只是甜蜜的假象！」

