　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

戒菸3個月！準爸爸見「存款數字」驚喊：早該丟掉香菸

一名準爸爸為了懷孕的老婆，決定戒掉抽菸的習慣。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲準爸爸為了懷孕的老婆，決定戒掉抽菸的習慣。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

抽菸對身體有害，甚至會影響到旁人，如果戒掉不僅可以迎來健康，甚至能省下一筆錢。一名準爸爸因為老婆懷孕，決定要戒菸，短短3個月時間，意外存下1筆可觀的金額，讓他後悔沒早點戒菸。

原PO在《mobile01》論壇提到，老婆目前懷孕20周，自從得知肚子有小寶寶，他就下定決心戒菸。以前工作壓力大，基本上1天至少抽1包菸，還常被老婆唸「1包菸的錢可以吃一餐了，每天這樣抽要怎麼存錢？」希望他改掉這個不良習慣，正好趁這時候改掉，努力從1天1包，減少到4、5天1包。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露，老婆前一陣子規定他要把每天的菸錢存起來當育兒基金，夫妻倆為此特地開了數位帳戶，有1.435%利息，也沒有存款額度限制，菸錢轉進去放著生利息。原本他固定抽的香菸，1包價格125元，目前已經努力戒菸3個月，雖然還沒完全戒掉，有時還是會偷抽個幾口，但帳戶裡面已經存到破萬，這才驚覺以前抽菸花這麼多錢。

原PO查了尿布價格，發現目錢存下來的錢，大約可以買10箱紙尿褲，看到育兒基金只是因為他少抽菸，就有豐厚的進帳，讓他成就感滿大的。如今心態轉變，戒菸不只健康還能存錢，恨不得沒早一點戒掉，同時也奉勸老菸槍們儘早丟掉香菸。

◎吸菸有害健康、吸菸害人害己。

延伸閱讀
北捷婦遭爆是會議蟑螂！肉搜中研院助理辱「爛人」　被錄影嗨喊：是生命紀錄
要求讓優先席不成遭踹飛　苦苓逆風「8連問」年輕人：老婦人沒有錯
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
426 2 3202 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
來台旅遊14天！卻衝去救災　他感動炸：不喊累不休息
快訊／大谷翔平、山本由伸怒吼　道奇勝紅人挺進分區系列賽
快訊／《如懿傳》女星官宣結婚！
夫妻失聯10天！吊車大王助開挖　張峻：事發前聽到尖叫聲
YouBike大當機！　交通局開罰10萬元
女遭綑綁性侵！被拍「女女系列」上網賣　惡女下場慘了
國民黨爆洪災時間序　延遲13小時發紅色警戒：敢檢討劉世芳？
凌晨1點街頭等買早餐！　他手表「停在7點」警揭心酸原因

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

直擊北捷嬤「改坐一般座」乖了？苦主曝真相搖頭：還是有來要

文化幣加碼年底前「半價看電影」　秋冬國片片單一次看　

家長控兒子在校遭攻擊多處受傷　新北教育局：啟動霸凌調查

轉帳「竟跳出對方戶名」　功能驚呆一票人：不怕轉錯人了

不只鏟子超人！志工妹化身「便當超人」一戶戶送：很想幫忙

松山機場觀景台整建完工首曝光　最快中秋連假開放參觀

新疆男旅台14天「衝花蓮助受災戶」！他感動炸：不喊累不休息

失眠不只影響隔天精神！美研究：慢性失眠恐加速腦部老化、提高失智風險

戒菸3個月！準爸爸見「存款數字」驚喊：早該丟掉香菸

50嵐「超方便1門市」收掉了　大票人回宜蘭崩潰：回去前一定買一杯

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

直擊北捷嬤「改坐一般座」乖了？苦主曝真相搖頭：還是有來要

文化幣加碼年底前「半價看電影」　秋冬國片片單一次看　

家長控兒子在校遭攻擊多處受傷　新北教育局：啟動霸凌調查

轉帳「竟跳出對方戶名」　功能驚呆一票人：不怕轉錯人了

不只鏟子超人！志工妹化身「便當超人」一戶戶送：很想幫忙

松山機場觀景台整建完工首曝光　最快中秋連假開放參觀

新疆男旅台14天「衝花蓮助受災戶」！他感動炸：不喊累不休息

失眠不只影響隔天精神！美研究：慢性失眠恐加速腦部老化、提高失智風險

戒菸3個月！準爸爸見「存款數字」驚喊：早該丟掉香菸

50嵐「超方便1門市」收掉了　大票人回宜蘭崩潰：回去前一定買一杯

黃豪平入圍金鐘喊「贖罪」原因曝！　紅毯想低調當背景板

直擊北捷嬤「改坐一般座」乖了？苦主曝真相搖頭：還是有來要

馬太鞍溪堰塞湖緊急勘查！空勤總隊直升機投放3枚衛星浮標探測

山本由伸113球飆9K！滿壘脫困怒吼帥翻　球迷：賽揚獎水準

文化幣加碼年底前「半價看電影」　秋冬國片片單一次看　

黃國昌「105號碼頭案」同日180度轉彎　綠：可以科學理性務實解釋？

不另訂花蓮洪災重建條例　行政院擬修正丹娜絲特別條例追加200億

蜜雪冰城要賣啤酒了！　40元就能喝到現打精釀

上海網球大師賽短裙姐嗨過頭驚動安保人員　三人「八字形」橫抬出場

邱垂正：陸委會沒擋雙城　同仁被批評太無辜

【哥吉拉復活啦】幽默原民哥救完貼心幫繫安全帶載回家XD

生活熱門新聞

萬人湧花蓮救災　他籲鏟子超人別去了

準颱風「麥德姆」周五挾雨彈　中秋連假天氣一次看

苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

第一批「鏟子超人」怎麼誕生？　全因他的1句話

最兇議員化身鏟子超人　自嘲：手舉不起來了

8旬伯騎單車彰化衝花蓮！鏟完泥睡紙板

光復鄉長「就怕潰堤」錄音檔曝　媒體人批中央掩耳盜鈴

不敢要博愛座了？北捷嬤改坐淺藍椅休息

「麥德姆」颱風最快今晚生成　雙十連假前後又有熱帶擾動發展

北捷被踹婦帳號遭起底朝聖　意外曝光「凡異計畫」

花蓮民宿被討住宿、休息　老闆嘆：真的難過

義美小泡芙「紅白包裝」有玄機　官方揭真相：真的有差

她行李箱被摔壞　華航秒賠新的

更多熱門

相關新聞

10月3連假休到爽？他點破1殘酷事實　上班族秒崩潰

10月3連假休到爽？他點破1殘酷事實　上班族秒崩潰

10月接連有中秋節、國慶日與光復節三個連假，被網友形容宛如「試辦週休三日」，讓不少上班族直呼「爽翻了！」不過卻有人跳出來潑冷水，點出殘酷事實：雖然連假看似很多，但實際上班天數卻和11月一模一樣，讓不少人哀嘆「連假只是幻覺」。

震撼速食界！KFC宣布公開「祕製炸雞配方」

震撼速食界！KFC宣布公開「祕製炸雞配方」

呂秋遠讓「實習女律師」懷孕　台北律師公會介入調查

呂秋遠讓「實習女律師」懷孕　台北律師公會介入調查

她將「皮蛋拌布丁」驚呼美味！黃金比例食譜曝

她將「皮蛋拌布丁」驚呼美味！黃金比例食譜曝

一逛賣場、美妝店就想拉？醫揭「2原因」搞鬼

一逛賣場、美妝店就想拉？醫揭「2原因」搞鬼

關鍵字：

mobile01戒菸育兒基金周刊王

讀者迴響

熱門新聞

萬人湧花蓮救災　他籲鏟子超人別去了

準颱風「麥德姆」周五挾雨彈　中秋連假天氣一次看

苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

快訊／花15元買飲料發票中千萬　17名幸運兒清單曝光

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

北捷被踹婦新視角影片曝光！她先動手

第一批「鏟子超人」怎麼誕生？　全因他的1句話

結婚4年！人妻才發現婚紗照裡「竟是陌生人」

大一生上課24天魂斷校園　父帶阿公阿嬤悲慟認屍

連鎖石頭火鍋全台收攤　「南台灣首店」秒換大咖進駐

大樓公設「本以為很廢」用過卻爽翻！第一名超意外

最兇議員化身鏟子超人　自嘲：手舉不起來了

一夕破產欠債1500萬　財產剩拖鞋

8旬伯騎單車彰化衝花蓮！鏟完泥睡紙板

快訊／珍古德博士辭世　享壽91歲

更多

最夯影音

更多
菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震
李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面