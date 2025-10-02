戒菸3個月！準爸爸見「存款數字」驚喊：早該丟掉香菸

▲準爸爸為了懷孕的老婆，決定戒掉抽菸的習慣。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

抽菸對身體有害，甚至會影響到旁人，如果戒掉不僅可以迎來健康，甚至能省下一筆錢。一名準爸爸因為老婆懷孕，決定要戒菸，短短3個月時間，意外存下1筆可觀的金額，讓他後悔沒早點戒菸。

原PO在《mobile01》論壇提到，老婆目前懷孕20周，自從得知肚子有小寶寶，他就下定決心戒菸。以前工作壓力大，基本上1天至少抽1包菸，還常被老婆唸「1包菸的錢可以吃一餐了，每天這樣抽要怎麼存錢？」希望他改掉這個不良習慣，正好趁這時候改掉，努力從1天1包，減少到4、5天1包。

原PO透露，老婆前一陣子規定他要把每天的菸錢存起來當育兒基金，夫妻倆為此特地開了數位帳戶，有1.435%利息，也沒有存款額度限制，菸錢轉進去放著生利息。原本他固定抽的香菸，1包價格125元，目前已經努力戒菸3個月，雖然還沒完全戒掉，有時還是會偷抽個幾口，但帳戶裡面已經存到破萬，這才驚覺以前抽菸花這麼多錢。

原PO查了尿布價格，發現目錢存下來的錢，大約可以買10箱紙尿褲，看到育兒基金只是因為他少抽菸，就有豐厚的進帳，讓他成就感滿大的。如今心態轉變，戒菸不只健康還能存錢，恨不得沒早一點戒掉，同時也奉勸老菸槍們儘早丟掉香菸。

◎吸菸有害健康、吸菸害人害己。

