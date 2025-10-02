李宗霖提「巷仔Niau城牆大使」　籲市府全面盤點活化府城城牆

▲台南市議員李宗霖建議讓「巷仔Niau」化身「城牆大使」，行銷府城文化。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市議員李宗霖2日在市議會建設部門業務報告中，要求文化局全面盤點並活化府城城牆殘蹟，並建議以爆紅的城市新IP「巷仔Niau」化身「城牆大使」，帶領民眾走訪城牆，結合創意行銷推廣文化。他也再次呼籲市府盡速訂定「府城紀念日」，為「府城三百」畫下歷史性句點。

李宗霖指出，自己早在 2023年就要求市府改善東門段城垣告示牌，經過兩年已見修繕成果，他予以肯定。他回顧今年舉辦的《走讀東門》活動，帶領市民深入認識城牆文化，強調城垣應該走入日常，並建議文化局多在東區舉辦相關活動。他也提醒，目前部分城牆與民宅相連，涉及產權，文化局必須提出具體方案，避免保存落差；至於南門段城牆因豪雨塌陷，則應仔細修繕，並建立文化資產災害應變機制。

對於「府城紀念日」，李宗霖強調應於 2026年5月9日正式宣布，讓市民有共同的文化記憶日。文化局長黃雅玲回應，城垣維護已送文資局審議，專家會勘完成，後續將排程修復。文化局也將於文資月活動期間舉辦線上線下票選，凝聚民意。李宗霖最後表示，城牆保存若能結合創新形象，不僅能留住歷史，更能為城市行銷開拓新契機。