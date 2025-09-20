文化資產月登場　府城城垣300年再現風華

▲「2025台南市文化資產月」盛大開幕，活動串聯古蹟與創新元素，帶來全新五感體驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025年「台南市文化資產月」盛大開幕，今年以「如果城門是任意門，文資三百＋」為題，呼應歐洲國際遺產日「文化遺產與建築：鑑往知來的門戶」精神，並緊扣「府城城垣三百年」歷史意義，從9月20日至11月接連推出系列企劃，邀請市民與遊客共同參與這場文化盛宴。

活動由「古蹟日」揭開序幕，台南市美術館推出《南美立方派對—古蹟限定版》，以展覽、工藝、電影、音樂交織五感體驗。赤崁樓、安平古堡、山上花園水道博物館等多處文化資產，也將於活動期間限定免費開放，讓歷史空間成為全民共享的舞台。

今年文資月不僅是靜態欣賞，更強調「參與、行動、知識、創新」。民眾可透過線上「文資留言板」分享對未來台南文化的想像並參加抽獎；「文資小旅行」則設計獨家走讀路線，像是9月28日的「牛車來去墾南瀛」、10月18日的「跨越時空約會去」、11月1日的「赤崁扞頭司阜」，帶領大家穿梭府城內外。作家謝金魚更特別設計「鎮北坊下的常民記憶」，結合巷弄與美食，11月26日登場。

此外，9月27日與11月2日將舉辦戰後建築與府城三百專題講座，11月23日更結合講座與角色扮演解謎遊戲，邀請民眾穿越時空，與城市同行，共同探索文化的能量。

文化局表示，文化資產不只是歷史的回聲，更是推動未來的動力。透過文資月的多元設計，讓市民在熟悉的街角與古蹟間，重新發現府城的厚度與活力。誠摯邀請大家在這段秋日旅程中，走入台南，開啟屬於自己的「任意門」。