穿越府城300年！　《熱蘭遮市集》中秋連假重返安平古堡

▲《熱蘭遮市集》將於中秋連假10月4日至6日重返安平古堡，演員扮演多元族群，帶來沉浸式歷史體驗。（記者林東良翻攝，下同）
記者林東良／台南報導
台南首辦的《熱蘭遮市集》將於10月4日至6日中秋連假重返安平古堡，邀請民眾穿越時光，感受17至19世紀府城風貌。市集由阿伯樂戲工場演員演出，呈現西拉雅族、漢人、荷蘭與日本等多元族群生活樣貌，帶來沉浸式歷史文化體驗。
自創辦以來，市集已成為台南特色文化創意品牌，今年適逢台灣府城城垣300年，更將活動與歷史意象緊密結合。
市集亮點包括限量特製古幣，螺錢、通寶與荷蘭馬劍銀全面升級，紀念款「雍正通寶」將原數字改為「台南」，馬劍銀背面隱藏「TAINAN」字樣，兼具收藏與紀念價值。
今年也新增「王城地主」企劃，開放限量租用古堡特定區域，參與者可於指定時段野餐、創作或聚會，並獲得仿古地契作紀念。活動預約將於9月22日上午10點開放，詳情請見官方網站 https://www.gjtaiwan.com/zeelandia。
台南市文化局指出，中秋期間的熱蘭遮市集將與其他藝文活動接軌，包括台南藝術節、藝術進區及文化中心41週年館慶，提供古蹟區限定購物優惠與驚喜贈品，邀民眾在古蹟中感受歷史、共享佳節。
