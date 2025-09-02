台灣海底電纜頻遭破壞　李宗霖憂國安漏洞：需引進Starlink補韌性

▲李宗霖示警今年台灣已有8條海底電纜受損，引發國安憂慮。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

針對海底電纜 EAC2 在1日再度遭破壞事件，台南市議員李宗霖示警，台灣24條國際海底電纜，目前已有8條損壞，嚴重威脅網路與通訊安全，他直言這是中國灰色作戰對台國安的挑戰，政府必須升高應對層級，從法律、國防到技術全面補強，才能確保台灣不被斷網脅迫。

「台灣應強化法律威懾力，並在國防層級建立更具嚇阻效果的應對機制。」李宗霖舉例，今年6月，台南地方法院對首宗海纜刑案宣判，一艘具中資背景的權宜輪「宏泰58」因蓄意切割海纜，其中國籍王姓船長僅依《電信管理法》判刑3年，凸顯現行法制無法有效應對灰色作戰，法律漏洞亟待補強。

在通訊備援部分，李宗霖指出，目前唯一低軌衛星備援僅有中華電信與英商Eutelsat OneWeb 合作，但頻寬不足；國防部也坦言，無法滿足戰時通訊需求。雖然台灣太空中心規劃2027年前發射首顆低軌衛星，但官方估算至少需要120 顆衛星，才能支撐全國需求，時程與規模仍遠遠不足。

李宗霖強調，台灣必須加速引進已部署超過 8200 顆衛星，並在俄烏戰爭中展現高效通訊韌性的 Starlink，填補通訊備援缺口，守住網路主權，防止戰略癱瘓。