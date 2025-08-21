穿越百年前府城！　台南市立博物館推1日限定「府城試煉日」

▲台南市立博物館將於8月24日推出1日限定「府城試煉日」，打造沉浸式穿越古城體驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

如果能穿越到100多年前的台南府城，會遇到什麼挑戰？台南市立博物館將於8月24日舉辦暑期壓軸活動「府城試煉日」，以沉浸式情境設計打造穿越體驗，參加民眾將化身「一日府城人」，從進城盤查到商業往來、民俗信仰，一步步完成互動任務，最後還能拿到象徵性的「穿越通行章」和限量雞蛋糕。

活動採角色扮演＋闖關形式展開，參與者要先在「踏門而入」關卡接受守衛提問才能入城；隨後依序協助商人整理貨物、幫打鐵師傅做工、辨識城門方位，甚至要親手為茶行老闆包裝茶葉。隨著任務推進，參加者會逐漸獲得「居民認可」，最後前往城隍廟接受最終試煉。

成功完成挑戰的人，可集滿印章兌換「穿越通行章」，象徵憑藉信仰庇佑平安歸返現代；館方還加碼準備限量雞蛋糕，讓大家帶著甜蜜回味結束這趟「古城之旅」。

台南市立博物館館長何秋蓮指出，「府城試煉日」不是單純遊戲，而是將歷史氛圍、民俗故事和生活情境結合，讓參加者以互動方式理解古人生活智慧。活動安排在「上府城」特展尾聲登場，也呼應農曆七月的傳統文化氛圍。

館方強調，「府城試煉日」僅此一場，名額有限，鼓勵市民和遊客把握機會參加，更多訊息可至「南博 ONE－台南市立博物館」官方 Facebook 查詢。