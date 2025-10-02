出錢又出力！童子賢、和碩捐5700萬花蓮賑災　調度大量機具協助清淤

▲和碩董事長童子賢調度大量機具進入災區救災。（圖／翻攝花蓮縣議會議長張峻臉書）



記者杜冠霖／台北報導

樺加沙颱風導致花蓮堰塞湖溢流潰壩，使得光復鄉災情慘重失。全台各界人士出錢、出物資協助救災。和碩董事長童子賢以往花蓮遇災時都大力捐款，此次也不例外。據了解，和碩已決定捐出2000萬元善款，童子賢本人則以個人名義捐款3700萬。除金援外，童子賢也調度專業團隊跟多部機具1日進入災區協助清淤、災後復原，出錢也出力。

出身花蓮的童子賢回饋鄉里不遺餘力，過去花蓮遇災時多次慷慨解囊，也曾因近億元捐款與花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁槓上，當時更貼出上億捐款共多張收據打臉花蓮縣府，一時鬧得不可開交。此次花蓮堰塞湖災情，童子賢再度伸出援手，和碩二千萬救災款，將用於協助社福與醫療團體，補助受災學生學雜費，童子賢也以個人名義捐款。

除捐款外，1日更有多輛掛著「和碩」字樣的工程車隊現身災區，包含山貓、抓斗車、清運車等。童子賢後接受媒體訪問時坦言，因主管機關說要管制，車上需掛上派車救災單位名字，此事才因此被迫曝光。

花蓮縣議長張峻也特別感謝童子賢，他表示，非常感謝和碩董事長童子賢的大力支持，調度專業團隊與多部機具進駐災區，協助花蓮重建家園。此次投入的機具包括：山貓14台、貨車帶鬥2台、抓斗車2台、清運車13台、掃地機2台。

張峻指出，這批機具的加入，讓清淤、清運與道路暢通的進度大大加快，對災後復原有著關鍵性的幫助。再次感謝童董事長在最需要的時候，與花蓮站在一起，共同守護家園。