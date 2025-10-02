李鴻源呼籲「鏟子超人」別去光復救災　原因曝光

記者黃翊婷／綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災重創光復鄉，全台各地超過萬人陸續湧入災區協助救援。不過，水利專家、前內政部長李鴻源表示，若他是指揮官，會希望鏟子超人們不要進入災區，最大的問題就是可能會生病，或把病菌帶出花蓮。

▲熱心民眾自發前往災區當志工。（資料照／記者許權毅攝）

花蓮光復鄉受到洪災重創，大水退去之後，滿街汙泥仍有待清理，近日全台各地的熱心民眾紛紛利用休假日前往災區當志工，因而出現許多「鏟子超人」，甚至有80歲的阿伯騎著腳踏車，一路從彰化騎到花蓮，就是為了幫忙清除汙泥。

不過，根據《中時新聞網》報導，水利專家、前內政部長李鴻源表示，雖然很感謝善良的鏟子超人，但由於災區開始出現傳染病，若他是指揮官，為了避免人群生病或把病菌帶出花蓮，會呼籲他們不要進入災區。

事實上，確實有網友聲稱從災區回來之後，出現身體不適的狀況。疾管署提醒，民眾清理時切勿赤手赤腳、穿拖鞋，以及直接接觸汙水、汙泥或災害廢棄物，務必穿著雨鞋或防水長靴、配戴防水手套及口罩，避免被生鏽器物（如鐵釘、鐵片等）刺傷或割傷，以防感染鉤端螺旋體病、類鼻疽、破傷風等傳染病。如出現發燒、頭痛、肌肉痛、腹痛、腹瀉、黃疸、倦怠等症狀，請儘速就醫，並主動告知醫師相關接觸史、受傷原因及傷口汙染情形，以利醫師診療。