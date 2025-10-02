一棒接一棒！中央力助花蓮重建　張惇涵曝今將公布慰助方案

▲政務委員季連成接棒輪任中央災害應變中心前進協調所總協調官。（圖／翻攝行政院臉書）



記者陳家祥／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，沖毀光復鄉造成嚴重死傷災情，至今過去超過一周，現場復原工作仍持續進行中。行政院秘書長張惇涵表示，水利老兵、經濟部次長賴建信擔任第一棒總協調官，將水利工事做好、確保安全；接著曾任陸軍副司令的政委季連成接棒，在連假過後調度指揮國軍官兵；後續負責災後復原的陳金德政委，也已經準備好待命，不僅今院會將公布完整慰助方案，下周陳也會帶團隊到花蓮，用更簡化的流程，提供更多的生活照顧。

行政院秘書長張惇涵說，在花蓮前線的夥伴每天忙著救災、調度、施工，發布或澄清訊息，處理各種突發狀況，還有跟地方政府的協調，與民間的協力工作。除了應變群組隨時的溝通與決策，晚上還會在線上碰面，檢討哪邊還可以做得更好，以及接下來的重點任務。

張惇涵表示，第一棒的總協調官，是經濟部次長賴建信，他是值得信任的水利老兵，參與過多次的救災任務，也投入過921後堰塞湖處理的工程。第一階段的災後工作，是做好水利工事，確保當地的安全，讓搜救和救災任務順利推展。

而接著背值星帶的，是季連成政委。張惇涵說，當連假結束，超人們回到各自工作或校園，國軍弟兄姊妹要扛起更大的責任，這時候需要的是擔任過陸軍副司令的季將軍。

另外，張惇涵也表示，負責災後復原的陳金德政委，也已經準備好待命。今天行政院會，將公布完整的慰助方案，下周他也會帶著團隊到花蓮，用更簡化的流程，提供更多的生活照顧。

「上周的行政院會的最後，我建議中央災害應變中心持續一級開設，雖然各位夥伴會比較辛苦，但我們沒有一個人，比災區的人民更辛苦。」張惇涵說，一定都還會有可以做得更好、更快、更周到的地方，「中央地方一起努力，一起加油！花蓮，加油！」