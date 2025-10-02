影／兩岸首次合作「故宮文物南遷展」　紀錄國寶躲避戰火輾轉來台史

記者任以芳／北京報導

2025年是故宮博物院建院100週年，共200件（套）文物首次同時展出。沈春池文教基金會與北京故宮博物院首度攜手合作，於9月30日舉辦《故宮文物南遷紀念展》開幕儀式。這也是兩岸攜手策劃故宮文物南遷展覽，參照史料與典藏文物，加上口述歷史等方式，系統性梳理當年故宮國寶如何躲避戰火南遷、輾轉到臺灣的艱辛過程。當年押運故宮文物來臺的先賢莊尚嚴之子莊靈也出席，成為全場注目焦點之一。

《故宮文物南遷紀念展》於9月30日舉辦開幕儀式，出席嘉賓包括北京故宮博物院院長王旭東、沈春池文教基金會秘書長石靜文、台北故宮博物院前院長馮明珠、押運國寶先賢莊尚嚴之子莊靈等嘉賓，以及曾參與「重走文物南遷路」考察的學者朱惠良、井迎瑞與陸仲雁等。本次展覽兩岸首次合作，完整梳理故宮文物南遷史。

▲沈春池文教基金會與北京故宮博物院聯合主辦《故宮文物南遷紀念展》 。（圖／沈春池文教基金會提供）

其中，沈春池文教基金會以多年來深耕遷臺歷史的研究與紀錄為基礎，特別策劃「文物遷臺」區塊，運用口述歷史影音、珍貴典藏文物與影像檔案，重現當年國寶南遷至臺灣的過程，以及文物在霧峰北溝保存、並於臺北外雙溪建立新館的歷史片段。展覽同時也特別呈現押運國寶先賢莊尚嚴、那志良、索予明三人的生平事蹟與私人收藏。

沈春池文教基金會秘書長石靜文致詞時表示，基金會長期致力於兩岸文化交流，並透過口述歷史影像、檔案整理與數位化工程，記錄親歷者的生命故事。她指出，在籌備此次展覽的過程中，特別拜訪了親歷故宮文物遷臺的前輩與相關研究學者，包括索予明、莊靈及馮明珠等。石靜文強調，「唯有忠實記錄，才能讓珍貴的歷史被留存，讓未來有根可循。」

▲故宮博物院院長王旭東。（圖／沈春池文教基金會提供）

故宮博物院院長王旭東致詞時則指出，當年歷經艱難曲折， 成功在戰火中守護這批民族瑰寶，故宮文物南遷也是對中華燦爛文明的守護與傳承，體現中華民族在危亡之時的團結力量。

王旭東也表示，「希望每一位來參觀展覽的觀眾都能看見，故宮文物南遷壯舉的背後有無數先輩的堅守和付出，能夠瞭解這段國寶與民族命運交織的厚重歷史。」

▲當年押運故宮文物來臺的先賢莊尚嚴之子、台灣知名文化人莊靈。（圖／沈春池文教基金會提供）

此外，本次開幕式還有一位特別引人注目的台灣嘉賓知名文化人莊靈，他的父親莊尚嚴是當年押運故宮文物來臺的主要負責人之一，莊靈出席開幕式也是延續是對父親莊尚嚴使命精神。

沈春池文教基金會釋出影片顯示，莊靈與王旭東看展時，見到一張遷台職員在台中糖廠庫房前合影舊照，十分細心向旁人介紹照片裡守護者，「這是我父親，我母親在右邊，這位是吳鳳培先生（漆器專家）....。」

▲當年押運故宮文物來臺的先賢莊尚嚴，奉獻一生保護故宮歷史文物。（圖／沈春池文教基金會提供）

莊尚嚴先生1924年從北京大學哲學系畢業，之後進入清宮善後委員會做清點故宮文物的工作，40年代攜家帶眷護送文物南遷，經歷戰火、顛沛流離，最終將珍貴國寶護送至臺灣。

之後，他擔任台北故宮博物院副院長，對國寶的保存與研究有深遠貢獻，並參與北溝庫房的管理與後續外雙溪故宮的建立，用一生守護珍貴中華瑰寶，也被尊為「國寶守護人」。

▲ 《故宮文物南遷紀念展》是兩岸首次攜手策劃故宮文物南遷的展覽 。（圖／沈春池文教基金會提供）

北京故宮博物院本次迎來建院百年大慶，特別策劃兩大展覽，其一是與沈春池文教基金會合作的《故宮文物南遷紀念展》，這也是兩岸攜手策劃故宮文物南遷展覽；其二是北京故宮博物院自行策劃「百年守護——從紫禁城到故宮博物院」大展，於9月30日盛大開幕，從195萬餘件館藏中精選出的200件套文物。

最受矚目的核心焦點之一是北宋名畫《清明上河圖》，被譽為「中華第一長卷」的傳世巨作，距離上次公開已時隔十年，還有唐代韓滉《五牛圖》、晉代王珣《伯遠帖》等同樣屬於鎮館之寶級的書畫真跡，一併展出。

▲北京故宮自行策劃「百年守護——從紫禁城到故宮博物院」，從195萬多件館藏選出200件套文物。（圖／沈春池文教基金會提供）

「百年守護——從紫禁城到故宮博物院」展覽設計分為三大板塊，「一脈文淵」透過老照片與實物對照，展現清宮舊藏的傳承脈絡，如珍罕的清代珐琅彩蒜頭瓶；「百年傳承」聚焦於文物保護的歷程，特別展示修復案例，如《五牛圖》曾耗時三年完成修復；「萬千氣象」首次公開數位化成果與未對外開放的區域影像，包含乾隆花園的修復技術應用。

另外，這次展覽也十分保護文物，舉例《清明上河圖》展區採取嚴格的動態導流機制，要求觀眾不可過多停留拍攝，確保文物安全與人流順暢；全館每日限流5000人次，維持最佳觀展品質。

資料顯示，故宮博物院藏品目前總數已達195萬件（套），館舍開放面積達72萬平方米的七成，是全球規模最大的保存文化歷史藝術遺跡之一。