北京多地天空現「神秘彩色光帶」　居民看呆：像天空裂痕

記者廖翊慈／綜合報導

中國河北（石家莊、保定、滄州、衡水、任丘等地）與山西多地，以及北京、天津部分區域29日傍晚，多位居民拍下，天空出現神秘發光帶狀現象。不少人指出，光帶在夜色下呈現彩色，美如天空裂縫下的一道光影。

綜合陸媒報導，光帶呈螺旋狀、蛇形軌跡或飄逸絲帶狀，部分目擊者觀察到「二級分離」動態（類似推進器脫落過程）。居民拍下的畫面顯示，光帶色彩以金紅色為主，伴隨七彩漸層虹彩繞射效果，部分區域如「天空裂隙」或「金色絲帶」。

航太專家表示，此次現象為太原衛星發射中心於當日發射快舟一號甲運載火箭（執行「一箭雙星」任務），火箭廢氣中的水蒸氣、三氧化二鋁等固體顆粒進入平流層後，遇冷凝結，形成冰晶或氣溶膠。

他指出，冰晶群在夕陽低角度照射下，發生米氏散射與虹彩衍射，產生絢麗七彩光效，本質為大氣光學現象。

南京航空航太大學郭玉傑副教授對此指出，類似現象或許與運載火箭、彈道飛彈發射時的尾跡有關，「此類現象稱為『暮光效應』，指的是導彈或火箭發射時，其廢氣顆粒物在高空大氣中凝結擴散，進而在陽光散射作用下，形成的光學奇觀。」

郭教授說道，這種現象的本質是，太空船尾跡在特定光照條件下的可視化展現，通常出現在日出前，或日落後發射的航天活動中，其色彩多樣，可能呈現藍色、橙色等，且覆蓋範圍廣泛，可達數百公里。