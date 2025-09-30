　
政治

賴清德：對美採購100億美元農產品　包括牛肉、黃豆、小麥、玉米

▲▼總統賴清德30日接見美國農業部貿易及對外農業事務次長林德柏格（Luke Lindberg）時表示，台灣業者規劃在未來4年採購100億美元的美國農產品，包括黃豆、小麥、玉米及牛肉等。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德30日接見美國農業部貿易及對外農業事務次長林德柏格（Luke Lindberg）時表示，台灣業者規劃在未來4年採購100億美元的美國農產品，包括黃豆、小麥、玉米及牛肉等。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德30日接見美國農業部貿易及對外農業事務次長林德柏格（Luke Lindberg）時表示，台灣業者規劃在未來4年採購100億美元的美國農產品，包括黃豆、小麥、玉米及牛肉等，除了加速台灣畜產業生產效率，也有助於提升台灣糧食安全。他說，期盼未來運用台灣高科技產業優勢，強化台美在農業創新科技及糧食安全韌性的合作，讓雙方夥伴關係互利共榮。

賴清德表示，歡迎台灣的好朋友林德柏格次長相隔一年再度訪台。他提到，台灣籌組的「農產品貿易友好訪問團」才剛結束訪美行程，這幾天就迎來林德柏格次長率領美國數十位產業代表來訪，彰顯台灣與美國的深厚情誼及緊密的夥伴關係，不僅要向訪賓表達誠摯歡迎，也要為台美經貿交流更進一步而喝采。

賴清德指出，現在台灣是美國第7大貿易夥伴及第7大農產品出口市場；而美國也已成為台灣最大海外投資對象以及最大農產品出口市場，均顯示雙邊在農業及經貿領域彼此的需要及堅實的合作。

賴清德說，這個月台灣再次籌組農訪團訪問華府及相關農業州，包括林德柏格次長的居住地—南達科他州，展現台灣對持續提升台美貿易夥伴關係的決心。他說，在訪美期間，台美雙方業者簽署採購意向書，台灣業者規劃在未來4年採購100億美元的黃豆、小麥、玉米及牛肉等美國農產品，希望藉由輸入高品質飼料用原物料，加速台灣畜產業生產效率，美國農產品也有助於提升台灣糧食安全。

賴清德強調，在科技領域，台灣也是美國可信賴且重要的合作夥伴，未來希望運用台灣高科技產業優勢，強化台美在農業創新科技以及糧食安全韌性的合作。他說，台灣位於「印太第一島鏈」和身為「全球非紅供應鏈」重要樞紐，面對地緣政治的風險和挑戰，相信區域相鄰、理念相近國家更應攜手合作，共同維護世界和平、穩定與繁榮。

賴清德表示，林德柏格次長此次率團來訪，不僅是台灣與美國在農業貿易跨越公私部門的互利共榮，更象徵雙方深化戰略經貿夥伴關係的腳步堅定且穩健。他期盼，一起繼續努力讓台美關係持續茁壯，為全球繁榮帶來貢獻。

▲▼總統賴清德30日接見美國農業部貿易及對外農業事務次長林德柏格（Luke Lindberg）時表示，台灣業者規劃在未來4年採購100億美元的美國農產品，包括黃豆、小麥、玉米及牛肉等。（圖／總統府提供）

