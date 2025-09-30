時隔十年再展出！　張擇端《清明上河圖》亮相北京故宮百年展

▲北宋張擇端《清明上河圖》展出。（圖／翻攝北京日報）

記者陳冠宇／綜合報導

今年是故宮博物院建院100周年，北京故宮自今（30）日起在午門正殿和東西雁翅樓展廳展出「百年守護——從紫禁城到故宮博物院」大展，從195萬餘件館藏中，精選出200件（套）文物，其中包括《清明上河圖》、《伯遠帖》、田黃三聯印章等知名文物。

綜合陸媒報導，本次展覽分為「一脈文淵」、「百年傳承」、「萬千氣象」三個單元。此展的開鑼文物是一對掐絲琺琅太平有象，在一眾明星展品中稱不上驚豔。但「天」字編號，標誌著它是北京故宮首批擁有「身份證」的文物。

據介紹，溥儀出宮後，清室善後委員會（故宮博物院前身）將各宮殿文物按「千字文」編號清點。乾清宮一馬當先，宮內文物為「天」字號。由此，宮藏成了院藏。

這個「百年一遇」的大展，最不缺的就是明星文物。乾隆欽定二十五寶之首的白玉盤龍鈕「大清受命之寶」、溥儀被逐出宮仍隨身不離的田黃三聯印章，以及被畫入《胤禛行樂圖》的白釉貼塑鮮紅蟠螭蒜頭瓶等全數亮相。

▲▼田黃三聯印（上圖／翻攝北京日報）；金甌永固杯（下圖／翻攝新華社）。

書畫類展品更是大咖雲集，北宋張擇端《清明上河圖》時隔十年再次全卷展出，成為最吸睛的展品。《清明上河圖》描繪的是清明時節北宋都城汴京（今河南開封）東角子門內外和汴河兩岸的繁華熱鬧景象。

《五牛圖》則是目前所見最早作於紙上的繪畫，曾被八國聯軍劫出海外，20世紀50年代初，大陸從香港拍回。回宮時，畫面蒙塵，有大小洞蝕數百處，靠文物修復師妙手回春。

至於《伯遠帖》，5行筆跡盡展東晉風流，也是「香港秘密搶救文物小組」成功搶救的珍貴文物之一。其他還有蓮鶴方壺、諸上座帖卷、清乾隆金甌永固杯等文物亮相本次展覽。

▲▼《五牛圖》（上圖）；《伯遠帖》（下圖）。（翻攝北京日報）