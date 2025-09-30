　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

時隔十年再展出！　張擇端《清明上河圖》亮相北京故宮百年展

▲▼北京故宮，清明上河圖。（圖／翻攝北京日報）

▲北宋張擇端《清明上河圖》展出。（圖／翻攝北京日報）

記者陳冠宇／綜合報導

今年是故宮博物院建院100周年，北京故宮自今（30）日起在午門正殿和東西雁翅樓展廳展出「百年守護——從紫禁城到故宮博物院」大展，從195萬餘件館藏中，精選出200件（套）文物，其中包括《清明上河圖》、《伯遠帖》、田黃三聯印章等知名文物。

綜合陸媒報導，本次展覽分為「一脈文淵」、「百年傳承」、「萬千氣象」三個單元。此展的開鑼文物是一對掐絲琺琅太平有象，在一眾明星展品中稱不上驚豔。但「天」字編號，標誌著它是北京故宮首批擁有「身份證」的文物。

據介紹，溥儀出宮後，清室善後委員會（故宮博物院前身）將各宮殿文物按「千字文」編號清點。乾清宮一馬當先，宮內文物為「天」字號。由此，宮藏成了院藏。

這個「百年一遇」的大展，最不缺的就是明星文物。乾隆欽定二十五寶之首的白玉盤龍鈕「大清受命之寶」、溥儀被逐出宮仍隨身不離的田黃三聯印章，以及被畫入《胤禛行樂圖》的白釉貼塑鮮紅蟠螭蒜頭瓶等全數亮相。

▲▼北京故宮，田黃三聯印。（圖／翻攝北京日報）

▲▼田黃三聯印（上圖／翻攝北京日報）；金甌永固杯（下圖／翻攝新華社）。

▲▼北京故宮，金甌永固杯。（圖／翻攝新華社）

書畫類展品更是大咖雲集，北宋張擇端《清明上河圖》時隔十年再次全卷展出，成為最吸睛的展品。《清明上河圖》描繪的是清明時節北宋都城汴京（今河南開封）東角子門內外和汴河兩岸的繁華熱鬧景象。

《五牛圖》則是目前所見最早作於紙上的繪畫，曾被八國聯軍劫出海外，20世紀50年代初，大陸從香港拍回。回宮時，畫面蒙塵，有大小洞蝕數百處，靠文物修復師妙手回春。

至於《伯遠帖》，5行筆跡盡展東晉風流，也是「香港秘密搶救文物小組」成功搶救的珍貴文物之一。其他還有蓮鶴方壺、諸上座帖卷、清乾隆金甌永固杯等文物亮相本次展覽。

▲▼北京故宮，《五牛圖》。（圖／翻攝北京日報）

▲▼《五牛圖》（上圖）；《伯遠帖》（下圖）。（翻攝北京日報）

▲▼北京故宮，《伯遠帖》。（圖／翻攝北京日報）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 2 3211 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
失智症婦人遭騙1.6億！　房產都被抵押
輝達新壽北士科土地解方3劇本全卡關　傳新壽喊價140億解約金
快訊／2縣市大雨特報　下到晚上
快訊／氣象署發布太空天氣警示　影響約15小時
快訊／40歲「動漫女神」生了！兩手緊抱雙胞胎
「羊膜穿刺權威」挨告！夫妻控孩子帶聽障基因　求償200萬吞敗
潛艦國造推手黃曙光請辭國安諮委　黃珊珊曝：家裡有些事

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

亞銀估中國今年GDP增加4.7%　低於官方5%左右目標

時隔十年再展出！　張擇端《清明上河圖》亮相北京故宮百年展

獨／遊香港迪士尼注意！　小紅書找非法「陪拍」恐惹官司

北京多地天空現「神秘彩色光帶」　居民看呆：像天空裂痕

陸十一假期疊加中秋考驗人流運力　鐵路加開2002列...高鐵票最低4折

緬北詐騙家族明家39人大審　一審結果出爐：11人死刑、5人死緩

紫禁城內最豪華花園！　乾隆花園首度揭開神秘面紗

陸城管副局長遭爆性侵繼女長達4年　網瘋傳「上頭有人」簡歷急撤下

6個月寶寶嚴重鉛中毒！　媽媽痛悔這樣護膚

陸新增「K」簽證10／1生效　瞄準國外青年科技人才

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

洪災動物救護站已安置30隻狗狗　牠「胸部破裂」重傷搶救中　

宿舍窗外竟住飛鼠室友　各種睡姿邊睡還說夢話

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

新北消防特搜任務結束！7天420人次救災光復鄉　齊向罹難者敬禮哀悼

亞銀估中國今年GDP增加4.7%　低於官方5%左右目標

時隔十年再展出！　張擇端《清明上河圖》亮相北京故宮百年展

獨／遊香港迪士尼注意！　小紅書找非法「陪拍」恐惹官司

北京多地天空現「神秘彩色光帶」　居民看呆：像天空裂痕

陸十一假期疊加中秋考驗人流運力　鐵路加開2002列...高鐵票最低4折

緬北詐騙家族明家39人大審　一審結果出爐：11人死刑、5人死緩

紫禁城內最豪華花園！　乾隆花園首度揭開神秘面紗

陸城管副局長遭爆性侵繼女長達4年　網瘋傳「上頭有人」簡歷急撤下

6個月寶寶嚴重鉛中毒！　媽媽痛悔這樣護膚

陸新增「K」簽證10／1生效　瞄準國外青年科技人才

快訊／花蓮捐款破5億「6天達標史上最快」　賑災基金會：募款持續

永慶加盟四品牌「高雄經管會」號召逾300店舉辦捐血活動　攜手租賃公會募得711袋血袋

擾民惹人怨！習近平「反悔包棟酒店」沒付違約金　韓新人婚宴遭取消

買到最高點！寧賠百萬拒絕再玩　他簽讓渡書「放過自己」

見媽媽被沖走...阿伯尋母6天「自責問1句」　網難過：一定會找到的

亞銀估中國今年GDP增加4.7%　低於官方5%左右目標

萬波島嶼紅茶10/1漲價　9款飲品貴5元

毒殺親夫！她被揪出「5段婚姻」恐怖收場　黑歷史起底

做災戶和鏟子超人的後盾！彰化環保局出動3車5人　挺進災區清淤

等二兒子實現父子3人一起打NBA？　詹皇：我們有不同時間線

【一輩子的心血都沒了】房屋被拆掉花蓮阿公淚「什麼都沒了」 阿嬤暖心一句話太洋蔥QQ

大陸熱門新聞

航班突然提前15小時起飛！　乘客傻眼、客服冷回：不賠

緬北詐騙家族明家39人大審 一審結果出爐：11人死刑、5人死緩

5小時收9000萬停車費！　車主傻眼：停車券可減免20元

全球容量最大「超重力場」核心設備啟用 「時空壓縮」推演世界變遷

紫禁城內最豪華花園！　乾隆花園首度揭開神秘面紗

婆婆「酒泡奶粉」餵嬰　媳不敢再讓長輩顧

陸前首富王健林遭「限制高消費」

河北、山西天空現「神秘彩色光帶」

陸城管副局長遭爆性侵繼女長達4年 網瘋傳「上頭有人」簡歷急撤下

獨／遊香港迪士尼注意！　小紅書找非法「陪拍」恐惹官司

6個月寶寶嚴重鉛中毒！　媽媽痛悔這樣護膚

兩名農村少女失聯10餘天！定位在越南 朋友圈最後留言：會死在這

北京女大生美到遭質疑化妝！兒時照片被挖出

聽口音給「陰陽菜單」　陸餐廳坑殺外地人：一頓貴250元

更多熱門

相關新聞

紫禁城內最豪華花園！　乾隆花園首度揭開神秘面紗

紫禁城內最豪華花園！　乾隆花園首度揭開神秘面紗

今年是故宮建院百年，北京故宮今（30）日起首度對外開放「乾隆花園」的第一、二進院落。這座紫禁城裡最豪華的花園，是乾隆為晚年生活構建的理想居所，在中國乃至世界古典園林史上均具有重要地位。

中華郵政推3套新郵票　馬年生肖票搶先亮相

中華郵政推3套新郵票　馬年生肖票搶先亮相

故宮捷克展遭恐嚇信威脅　外交部發聲了

故宮捷克展遭恐嚇信威脅　外交部發聲了

「翠玉白菜」捷克展出遭恐攻威脅　故宮：加強安全管理

「翠玉白菜」捷克展出遭恐攻威脅　故宮：加強安全管理

陸委會接恐嚇信！　威脅故宮從捷克撤展：不排除恐攻

陸委會接恐嚇信！　威脅故宮從捷克撤展：不排除恐攻

關鍵字：

故宮北京故宮清明上河圖伯遠帖

讀者迴響

熱門新聞

救命化痰藥退出台灣　醫：健保奇蹟殺價到印尼廠都不做

嬤「動手要求讓優先席」遭踹飛　北捷這樣說

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

公館圓環首上班日塞爆　羅斯福路往台北連機車都不會動

許光漢姊傳訊息只說「幫我買票」

假清大文憑任科技副理　還成為台積電博士妻

孫德榮收于朦朧魂魄

白衣正妹考取救護員奔花蓮救災！媽媽是大咖女星

台中、雲林、台南明停水「最長10小時」　範圍一次看

北捷逼讓座遭踹飛！老婦「黑歷史被起底」

快訊／全真瑜珈宣布破產　10月1日正式歇業

許純美腫一圈現身街頭！　百元拖鞋搭20萬香奈兒包…近況曝

老婦北捷甩袋攻擊被踹飛！捷警認涉「互毆」要辦了

她遭抓包「AI便當」送災區　挨批蹭熱度

男臉書免費捐精　她生下兒子才知多人受害

更多

最夯影音

更多
鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」
花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面