巨大玉米田迷宮開放了！　曾獲金氏紀錄認證「世界最大」

▲加州巨大玉米田迷宮近期重新開放。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國加州薩克拉門托與舊金山之間有一個巨大玉米田迷宮，占地40英畝（約16.2公頃），曾在2007年和2014年兩度榮獲金氏世界紀錄認證的「世界最大玉米田迷宮」。如今這座玉米田迷宮重新開放，再度吸引全球遊客前來挑戰。

美聯社報導，這座玉米田迷宮的主人泰勒庫利（Tayler Cooley）透露，遊客通常需要耗費至少45分鐘才能成功走出來。迷宮內也設置5座架高的橋，讓探險者能往下俯瞰。

▲農場主人透露，遊客通常需要耗費至少45分鐘才能成功走出來。（圖／達志影像／美聯社）

庫利說，「這很令人困惑，也很刺激，在充滿GPS和標示的世界裡，你總是知道自己身在何處、要往哪去。但在玉米田中，所有一切看起來都長得一樣，直到走上橋樑時才會驚覺『天啊，我怎麼跑到這裡了？我以為我在那邊呢！』」

今年迷宮主題設計是向農夫致敬，團隊靠手工打造出來的巨幅圖案可從高空俯瞰。來挑戰迷宮的夏威夷遊客萊恩摩爾（Ryan Moore）指出，「我完全沒有方向感，我們可能會在這裡待上一整天，沒關係，我們帶了水，撐個3天沒問題。」

除了迷宮，農場另外為年幼遊客準備使用乾燥玉米粒打造的「玉米浴池」，盡情享受農場樂趣。

▼玉米田迷宮有設置架高的橋，讓探險者能往下俯瞰。（圖／達志影像／美聯社）