成為史上第一人！馬斯克淨資產「突破5000億美元」　靠股價翻盤

▲特斯拉執行長馬斯克。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）於當地時間1日成為史上首位淨資產突破5000億美元的人，這主要受惠於特斯拉股價回升，以及他旗下其他新創公司的估值飆升。福布斯億萬富翁指數指出，截至美東時間1日下午4點15分，馬斯克身價達 5,001 億美元，刷新全球富豪紀錄，也再度凸顯其在電動車及科技領域的影響力。

根據《路透社》報導，馬斯克的財富高度依賴特斯拉，截至9月15日，他持有公司超過12.4%的股份。今年以來，特斯拉股價已上漲逾14%，週三收盤上漲3.3%，使馬斯克的身價增加約60億美元。

特斯拉董事會主席登霍姆（Robyn Denholm）指出，經過數個月專注於白宮事務後，馬斯克已重新回到公司「核心位置」。僅幾天後，馬斯克還披露購入約10億美元的特斯拉股份，展現對公司未來發展的信心。

不過，特斯拉仍面臨挑戰，包括汽車銷售疲弱及持續的利潤率壓力，使其股價在「七巨頭」大型科技股中表現落後。今年特斯拉董事會提出市值1兆美元的薪酬計畫，規劃馬斯克達成雄心勃勃的財務與營運目標，同時回應他對公司更大持股的需求。

除了特斯拉，馬斯克的其他企業估值也有所提升。人工智慧新創公司xAI截至今年7月估值約750億美元。美媒《CNBC》指出，該公司曾規劃募資後目標估值達2000億美元，但馬斯克當時表示公司並未籌資。同時，火箭公司SpaceX也在7月被《彭博新聞》報導正在討論募資及出售內部股權，交易估值約4000億美元。

福布斯榜單顯示，甲骨文（Oracle）創辦人艾里森（Larry Ellison）緊隨馬斯克之後，位居全球第二富有者，於當地時間1日身價約3507億美元。