國際

美國政府被迫關門！川普氣炸「凍結民主黨州資金」　威脅裁員30萬人

▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國川普政府於當地時間1日凍結260億美元資金，鎖定紐約州、加州等「傾向民主黨」的州，將交通與綠能基礎建設計畫納入目標，並警告若政府關門延長，可能進一步裁撤聯邦政府員工。此舉被外界視為川普利用政府關門手段，懲罰政治對手並試圖掌控聯邦預算的行動。

根據《路透社》，被凍結的資金包括紐約州180億美元的交通運輸建設，以及16個民主黨執政州共80億美元的綠能計畫。美國副總統范斯（JD Vance）在白宮簡報會上表示，若關門持續超過數天，政府將不得不進一步裁員，年底前可能裁員超過30萬人。

如今，部分聯邦政府員工已被命令停工，軍人與邊境巡邏人員則開始無薪上班，退伍軍人事務部則僅提供安葬服務，不進行墓碑豎立與除草維護。

美國眾議院民主黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）表示，凍結紐約的地鐵及港口建設資金，將導致數千人失業。參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）則批評川普利用國家民眾作為政治棋子，「以痛苦威脅國家，進行勒索」。

共和黨參議員提利斯（Thom Tillis）則提醒，凍結基建資金可能讓國會更難擺脫關門僵局。而共和黨參院領袖圖恩（John Thune）則認為只要投票重啟政府，問題即可解決。

截至目前，傑福瑞斯指出，自從9月29日與川普會面後，他未再接獲白宮聯繫，「很明顯，他們就是想讓政府關門。」此次關門是自1981年以來的第15次，導致科學研究、金融監管、環境清理及其他多項政府活動暫停，約75萬名聯邦員工被迫停工。美國專利商標局亦表示，將裁撤約1%的員工。

參議院關於政府撥款的表決再次陷入僵局，共和黨提出的臨時撥款至11月21日，以及民主黨將撥款與額外醫療福利綁定的方案，在表決中均未通過。共和黨雖握有53席多數，但支出法案需至少60票才能通過，意味仍需部分民主黨人支持。

此次爭議的核心為1.7兆美元聯邦機構運作經費，約占年度支出4分之1，其餘多用於醫療、退休及利息支付。

雙方互相指責對方為關門責任方，為2026年期中選舉爭取優勢。民主黨指控共和黨控制權力槓桿負責混亂；共和黨則批評民主黨屈從黨派壓力，反對川普，並散布虛假說法稱民主黨方案會擴展健保給非法移民。實際上，國會預算處指出，方案僅恢復合法移民（如庇護申請者與工作簽證持有人）的醫療保障。

此外，多個政府機構在官網上將關門歸咎於「激進左派」，可能違反旨在隔絕黨派政治干預基層服務的《哈奇法》（Hatch Act）。歷史上美國最長一次政府關門發生於川普第一任期的2018至2019年，持續35天，最終因空管員請病假導致航班延誤才結束。

09/30 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

北美要聞川普美國政府關閉民主黨

