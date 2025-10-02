發現心愛寵物犬被撞死　22歲男持「AR步槍綁架司機」逼挖墳埋狗

▲男子綁架威脅撞死寵物犬的司機。（圖／翻攝自Wood County Jail）

記者李振慧／綜合報導

美國德州一名男子因為寵物犬被撞死，竟然用槍威脅綁架司機，強迫對方用鏟子挖坑幫死去的寵物犬蓋墳，後來又掏出AR步槍，挾持人到附近提款機取款，並取走了200美元（約台幣6千多元）賠償金。

22歲男子埃爾德南斯(Alberto Joshua Hernandez)被控，9月8日持槍綁架一名男司機，要對方為撞死他的狗付出代價，讓司機快嚇死，害怕自己可能性命不保。

受害者表示，當天他開車回家時撞到一個小動物，下車查看時，發現一輛銀色皮卡車停在身後，埃爾德南斯下車後，手上拿著一把衝鋒槍指著他，威脅「我現在就應該斃了你」。

受害者拼命向埃爾德南斯求饒，埃爾德南斯用槍威脅他去溝中打撈狗的遺體，然後強迫他在院子中用鏟子挖一個洞，把狗埋葬在裡面。

受害者在挖墳的時候，埃爾德南斯又從家中拿出一把AR步槍，後來挾持受害者上車前去提款機領錢，最後領出200美元作為賠償寵物犬死亡的費用，埃爾德南斯還拍下受害者駕照照片，威脅知道他住在哪裡。

受害者報案後，警方於9月19日將埃爾德南斯指認為嫌疑人，25日將他逮捕，指控嚴重搶劫與嚴重綁架等罪，目前關押在伍德郡(Wood)監獄中。