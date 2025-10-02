醫師字跡太潦草！印度法官看不懂　法院下令醫學院要教寫字

▲印度去年一名醫師開出的處方難以辨認，在網路上瘋傳。（圖／翻攝自IG）

記者詹雅婷／綜合報導

印度旁遮普和哈里亞納邦高等法院近期宣布，清晰易讀的醫療處方是基本人權，要求政府在2年內推行數位化處方，同時強制醫生在過渡期間必須以大寫字母清楚書寫處方。之所以出現這項改革，是因為法官審理案件的保釋請求時，完全看不懂法醫報告的潦草字跡，就連字母都看不清。

BBC報導，這起案件是一名女子指控男子以承諾安排政府工作為由向她收錢，還同時對她進行性剝削，但被告否認相關指控，宣稱兩人之間的關係都是自願，且這一切都是金錢糾紛所引起。為了審理被告的保釋申請，法官普里（Jasgurpreet Singh Puri）查看由政府醫生撰寫的法醫報告時，發現根本看不懂。

法官批評，在當今科技與電腦隨手可得的時代，政府醫生還在手寫沒人能看懂的處方，這令人震驚，單字、甚至是字母都無法辨認。法院要求把書寫納入醫學院課程，設定2年期限推行數位化處方，在這之前，所有醫師都必須要用大寫字母清晰書寫處方。

印度醫學會主席巴努沙利博士（Dilip Bhanushali）表示，「醫生字跡不佳確實是普遍現象，但這主要是因為工作量龐大，特別是在人滿為患的公立醫院」，在城市與大型城鎮的醫師早已採用數位處方，但偏遠地區仍以手寫為主，每日看診7名患者的醫生或許能維持工整字跡，但面對70名患者時便會難以達到要求。

專家表示，要求字跡工整並非出於美觀，而是處方若存在誤解，可能造成嚴重後果。美國醫學研究院1999年報告顯示，美國每年至少估有4.4萬例可預防的死亡是由醫療錯誤引起，而其中7000例歸咎於字跡不清；英國當局也承認，把電子處方系統推廣到更多醫院，可使錯誤率降低50%。

加爾各答知名連鎖藥局Dhanwantary執行長坎德爾瓦爾（Ravindra Khandelwal）表示，鄉村地區仍高度依賴手寫處方，員工經驗豐富能辨認讀懂大部分的處方，但有時還是會遇到難以辨認的狀況，必須致電醫師進行確認。