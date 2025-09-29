　
印度少女「遭爆頭槍殺」棄屍河中！凶手竟是親爹　恐怖動機曝光

▲▼少女「遭爆頭槍殺」棄屍河中！凶手竟是親爹　離譜原因曝光。（圖／翻攝YT）

▲17歲的狄維亞被發現頭部中彈、陳屍河中。（圖／翻攝YT）

 記者吳美依／綜合報導

印度中央邦（Madhya Pradesh）一名17歲少女遭到槍殺，遺體被人隨意丟棄河中，未料如此殘忍的謀殺案，竟疑似是死者親生父親犯下，而他殺害骨肉的離譜原因也隨之曝光。

新德里電視台等外媒報導，17歲的狄維亞（Divya Sikarwar）上周被通報失蹤，28日遺體從庫瓦里河（Kunwari River）被打撈上來，已有部分腐敗。法醫檢驗後，強烈懷疑死者頭部遭到近距離槍擊致死，不過必須等待詳細報告出爐，才能正式確定死因。

狄維亞的父親接受媒體採訪時宣稱，「我發現她受傷後緊急送往醫院，但她在途中死亡。我害怕到頭暈了」，所以才會把遺體扔入河中處理。不過，面對警方詢問時，他卻又說詞反覆，一開始宣稱女兒遭電風扇電死，之後又改口說是自殺。

更詭異的是，鄰居透露，在狄維亞失蹤前幾天，曾經聽到她家傳來槍聲與尖叫聲。自她失蹤當晚，狄維亞的弟弟妹妹也下落不明至今。

警方開始起了疑心，經調查後從消息人士口中得知，狄維亞一家是高種姓的剎帝利（Kshatriya）家族，她卻與落後種姓的少年成為朋友，疑似觸怒家族成員，引發「榮譽謀殺」的悲劇。

警方根據證據初步研判，狄維亞的父親在家中開槍射殺女兒，隨後用塑膠袋包裹遺體，綁上石頭之後，丟入住家30公里外的庫瓦里河中。不過，全案目前仍在調查中。

 
