　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

恐怖畫面曝光！印度造勢大會爆踩踏　釀36死58傷

▲▼印度政治集會爆發踩踏　罹難人數增至36人。（圖／翻攝自X）

▲印度政治集會爆發踩踏，罹難人數增至36人。（圖／翻攝自X）

記者張方瑀／綜合報導

印度南部坦米爾那都邦（Tamil Nadu）27日一場大型政治集會發生嚴重踩踏事故，場面一度陷入混亂，造成至少36人不幸喪生，另有約58人受傷。罹難者中包括8名孩童與16名女性，消息震驚全國。

根據《中央社》報導，坦米爾那都邦長史達林（M.K. Stalin）稍晚在社群平台X發文指出，「目前得知已有36人喪命，我對此深感悲痛」，並承諾將全力協助傷者與罹難者家屬。受傷民眾已陸續送往當地醫院急救，情況持續受到醫療單位關注。

涉事的集會由知名演員轉戰政壇的維傑（Vijay）主持。51歲的他在現場發表演說時，人潮因推擠引發騷動，最終釀成踩踏悲劇。維傑事後在X平台上向罹難者家屬表達最深切的哀悼與同情，「我的心都碎了。」

《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報導，事故疑因大量民眾爭相靠近舞台觀看維傑，引發推擠，導致柵欄被撞翻，瞬間場面失控。為釐清真相，邦長史達林已宣布成立由退休法官帶領的特別調查委員會，並承諾將向每位罹難者家屬提供100萬盧比（約新台幣34萬元）補償。

這起慘劇也引起中央關注。印度總理莫迪（Narendra Modi）透過聲明表示，對事件「深感悲痛」，並強調「我的心與那些失去摯愛的家庭同在，希望他們能在艱難時刻保持堅強」。

這場原本旨在凝聚支持的造勢活動，最終卻成為印度近年最嚴重的集會踩踏事件之一，社會各界紛紛要求檢討大型群眾活動的安全管理措施。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
462 3 5965 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
馬太鞍溪恐形成「第二個堰塞湖」
台中21歲女枯瘦脫皮亡　鄰驚曝「屎尿味→變樟腦味」回想發毛
捐款流向花蓮縣府？賑災基金會「不交任何單位」：直接撥給災民
恐怖畫面曝光！印度造勢大會踩踏36死58傷
徐榛蔚挨家挨戶慰問「唯獨跳過他家」！議長張峻嘆：感動變失落

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

挺加薩「簽證遭秒撤」　哥倫比亞總統怒轟：美國違反國際法

俄無人機大鬧波羅的海、丹麥也遭殃　北約：東翼防禦全面升級

恐怖畫面曝光！印度造勢大會爆踩踏　釀36死58傷

美前官員：台灣面對川普　要把握強化國防、對美投資的好牌

34年懸案破了！德州優格店「4少女慘死」　DNA揪出冷血殺手

樺加沙剛走　博羅依颱風重創菲律賓「增至11死」！40萬人撤離

青瓦臺才公開2天！二手平台驚見「李在明中秋禮盒」　轉賣價曝光

日2歲女童受虐身亡「體重僅6kg」！親生父母長期虐待　遺體全身傷

櫻花妹爛醉「消防員假好心」送她回家！　秒變色狼性侵6小時

美特勤局直搗「SIM卡農場」查獲10萬張！　成垃圾簡訊、黃牛利器

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

「花蓮就是家一定要幫忙」烏克蘭網紅變鏟子超人　衝製麵行搬淤泥

屏東特搜60小時救援！　泥濘中爬行前進救女童老婦 ：不敢鬆懈

周興哲「攻蛋前失聲」緊急打針！　曝護理師也是歌迷：沒有要聽你唱對嘴XD

挺加薩「簽證遭秒撤」　哥倫比亞總統怒轟：美國違反國際法

俄無人機大鬧波羅的海、丹麥也遭殃　北約：東翼防禦全面升級

恐怖畫面曝光！印度造勢大會爆踩踏　釀36死58傷

美前官員：台灣面對川普　要把握強化國防、對美投資的好牌

34年懸案破了！德州優格店「4少女慘死」　DNA揪出冷血殺手

樺加沙剛走　博羅依颱風重創菲律賓「增至11死」！40萬人撤離

青瓦臺才公開2天！二手平台驚見「李在明中秋禮盒」　轉賣價曝光

日2歲女童受虐身亡「體重僅6kg」！親生父母長期虐待　遺體全身傷

櫻花妹爛醉「消防員假好心」送她回家！　秒變色狼性侵6小時

美特勤局直搗「SIM卡農場」查獲10萬張！　成垃圾簡訊、黃牛利器

賈吉第53轟出爐！洋基6比1擊敗金鶯　美東封王懸念留到最後一天

花蓮光復「內陸海嘯」險滅大同村！74歲嬤竟喊：感謝主

被「鏟子英雄」遺忘的家！災民怒吼：官員只會來打卡

空心學霸4／3000元就能買到名校文憑　驗證制度失靈假學歷橫行

空心學霸3／假學歷量產化！賣家離譜對話曝　平台到黑市一條龍

空心學霸2／假學歷一鍵下單　電商平台淪「造假工具包」集散地

挺加薩「簽證遭秒撤」　哥倫比亞總統怒轟：美國違反國際法

空心學霸1／靠假清大文憑任科技副理領高薪　還成為台積電博士妻

9月28日星座運勢／射手加班熬夜為愛奉獻　水瓶正財偏財兼收

全智賢《暴風圈》精英造型解析！高領西外、風衣是必備　偷塞了私人愛牌

【台灣最美風景是人】台鐵到站列車長廣播致謝鏟子英雄！

國際熱門新聞

日消防員假好心送她回家！秒變色狼性侵6小時

有錢人逛街6特徵　一眼看出鈔能力

以色列總理聯合國大會演說　多國代表離席

南韓汗蒸幕氣爆！　28人輕重傷

花蓮16死82傷！BBC揭災情慘重5關鍵

北韓隨機抽查巨乳妹！2女隆乳遭公審羞辱

慘況曝！印度造勢大會爆踩踏　釀36死58傷

日2歲女童體重僅6kg！遭父母虐死

日本女市長爆帶「已婚男下屬」開房10次！

「4少女慘死」34年懸案偵破！　DNA揭真相

聯合國企業黑名單　Airbnb、Booking入列

醫生切錯邊！他健康腎「整顆被摘掉」反留病腎

台灣遊客醜陋行徑登韓媒　業者急換廁所密碼

3女遭性侵虐殺全程直播　最後身影曝光

更多熱門

相關新聞

男嬰遭「膠水封嘴」！印度殘忍棄嬰手段曝

男嬰遭「膠水封嘴」！印度殘忍棄嬰手段曝

印度拉賈斯坦邦比爾瓦拉地區一名剛出生不久的男嬰遭人遺棄，然而被發現時，他的嘴裡塞著石頭，雙唇更被用不明膠水黏住以防止哭出聲音，險些因此喪命。發現他的牧民表示，當時男嬰躺在石堆與垃圾堆中，嚇得他們立刻將男嬰送往醫院治療。

男乘客機場休息　「老鼠鑽進褲中」咬人

男乘客機場休息　「老鼠鑽進褲中」咬人

印度19歲學霸「不想當醫生」輕生亡　

印度19歲學霸「不想當醫生」輕生亡　

50歲男失蹤　追蹤手機發現被塞在「鄰居行李箱」

50歲男失蹤　追蹤手機發現被塞在「鄰居行李箱」

13歲少年「爬進輪艙」　飛行1.5小時生還

13歲少年「爬進輪艙」　飛行1.5小時生還

關鍵字：

印度造勢踩踏

讀者迴響

熱門新聞

軍人妻抱3子洪水中　1歲娃躲衣櫃心酸照片曝

徐榛蔚沿街慰問僅跳過他家！張峻：失落

日消防員假好心送她回家！秒變色狼性侵6小時

《黑澀會》薔薔真的脫光！

鏟子超人情侶檔忙一天　「4字心得」曝光

可能有雙颱！　最新預測曝

台中老婦回家經過「魔鬼坡」！連摔2次不治

鏟子超人赴花蓮巧遇爸爸　才知他也跑來救災

張俊雄辭世　兒子曝「睡夢中安詳離開」

高雄旗山血案！父女倒臥偏僻空地車內　1死1命危

太平洋雙中颱　浣熊還在海上亂跑轉圈

「小沂」乾姑丈找到了！遺體漂40km被尋獲

賑災基金會：捐款直接撥給災民

「惡臭→樟腦味」！鄰居回想全身發毛

1天撤8000人太難！粉專曝「高雄1小時就撤光」狠酸

更多

最夯影音

更多
軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝
全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

「花蓮就是家一定要幫忙」烏克蘭網紅變鏟子超人　衝製麵行搬淤泥

「花蓮就是家一定要幫忙」烏克蘭網紅變鏟子超人　衝製麵行搬淤泥

屏東特搜60小時救援！　泥濘中爬行前進救女童老婦 ：不敢鬆懈

屏東特搜60小時救援！　泥濘中爬行前進救女童老婦 ：不敢鬆懈

周興哲「攻蛋前失聲」緊急打針！　曝護理師也是歌迷：沒有要聽你唱對嘴XD

周興哲「攻蛋前失聲」緊急打針！　曝護理師也是歌迷：沒有要聽你唱對嘴XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面