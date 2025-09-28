恐怖畫面曝光！印度造勢大會爆踩踏　釀36死58傷

▲印度政治集會爆發踩踏，罹難人數增至36人。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

印度南部坦米爾那都邦（Tamil Nadu）27日一場大型政治集會發生嚴重踩踏事故，場面一度陷入混亂，造成至少36人不幸喪生，另有約58人受傷。罹難者中包括8名孩童與16名女性，消息震驚全國。

根據《中央社》報導，坦米爾那都邦長史達林（M.K. Stalin）稍晚在社群平台X發文指出，「目前得知已有36人喪命，我對此深感悲痛」，並承諾將全力協助傷者與罹難者家屬。受傷民眾已陸續送往當地醫院急救，情況持續受到醫療單位關注。

#India ???????? #Drone shots show where 36 people were killed and more than 50 injured in a #stampede at a rally held by Tamil actor #Vijay, who is campaigning for election, the chief minister of #TamilNadu said. https://t.co/lf7WeP9PrC pic.twitter.com/sYqV2paavi — ShanghaiEye????official (@ShanghaiEye) September 27, 2025

涉事的集會由知名演員轉戰政壇的維傑（Vijay）主持。51歲的他在現場發表演說時，人潮因推擠引發騷動，最終釀成踩踏悲劇。維傑事後在X平台上向罹難者家屬表達最深切的哀悼與同情，「我的心都碎了。」

《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報導，事故疑因大量民眾爭相靠近舞台觀看維傑，引發推擠，導致柵欄被撞翻，瞬間場面失控。為釐清真相，邦長史達林已宣布成立由退休法官帶領的特別調查委員會，並承諾將向每位罹難者家屬提供100萬盧比（約新台幣34萬元）補償。

這起慘劇也引起中央關注。印度總理莫迪（Narendra Modi）透過聲明表示，對事件「深感悲痛」，並強調「我的心與那些失去摯愛的家庭同在，希望他們能在艱難時刻保持堅強」。

這場原本旨在凝聚支持的造勢活動，最終卻成為印度近年最嚴重的集會踩踏事件之一，社會各界紛紛要求檢討大型群眾活動的安全管理措施。