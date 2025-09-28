印度慘案！精神失常男當母面斬首5歲男童　村民將其痛毆致死

▲近日，一名精神狀況失常的男子，竟在光天化日之下騎自行車闖進印度中央邦一戶民宅，用家中的鏟子砍下一名5歲男童的頭顱。（圖／翻攝NDTV）



近日，在印度中央邦（Madhya Pradesh）一處村莊，發生了一起令人髮指的兇殺案。一名精神狀況失常的男子，竟在光天化日之下騎自行車闖進一戶民宅，用家中的鏟子砍下一名5歲男童的頭顱。男童的母親受到莫大驚嚇，放聲尖叫，聞聲趕來的暴怒村民對兇嫌施以毫不留情的痛打，導致他事後在被警方送往醫院的途中死亡。

綜合印媒報導，這起事件發生在本週五（26），當天25歲男子馬哈什（Mahesh）騎著自行車闖入了村民卡魯‧辛格（Kalu Singh）家中。當時，辛格家中只有5歲男童維卡斯（Vikas）和母親在場，馬哈什在辛格家中拿起一把邊緣鋒利的鏟子，用它砍下了維卡斯的頭顱，接著又重重擊打孩子的肩膀，進一步肢解了維卡斯的屍體。

事發過程中，維卡斯的母親拼命想阻止馬哈什，卻遭他打傷，而眼前恐怖的情景則讓她崩潰尖叫，引來村內的鄰居制伏了馬哈什。然而在當地警方趕到前，有暴怒的村民情緒失控，對他施以殘忍的痛毆。警方趕到後，雖然對馬哈什實施拘捕，但他仍在送醫的途中就因傷勢過重死亡。

當地警司馬揚克‧阿瓦斯蒂（Mayank Awasthi）以「令人心碎」形容這起事件，並表示馬哈什的真正死因將在屍檢後做確認，「初步調查顯示，他的精神狀態並不穩定。」

當地警方調查顯示，馬哈什來自周邊的阿利拉傑普爾（Alirajpur）縣，他的家人告訴警方，他已經失蹤3、4天了，且有著精神狀態不穩定的病史。就在案發前1小時，馬哈什還試圖在事發地附近的一處商店偷東西。然而，卡魯‧辛格一家過去從未與馬哈什發生過任何關聯，他之所以會闖入辛格家中殺害維卡斯，似乎完全出於隨機。

目前，警方已就此案啟動司法調查，以查明導致事件發生的具體情況。警方還另以謀殺兒童的罪名對馬哈什提起了訴訟。

