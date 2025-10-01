行動電源「斷1隻腳」卡插座怕爆　消防員急勸世：這種千萬別買

▲行動電源插頭「一隻腳」卡在裡面。（圖／翻攝自「麻姑師太 阿民」授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

近期台灣市場接連爆出行動電源意外，引起消費者及政府高度關注。YouTuber「麻姑師太」阿民日前替行動電源充電時，其插頭竟直接卡在插座裡，嚇得她連忙發文求救。話題掀起熱議，也釣出消防員，苦口婆心表示「不要買這種...全擠在小方塊空間的行動電源。」

當天，阿民正拔起充好電的行動電源；怎料，行動電源上插頭的「其中一隻腳」，竟直接卡在插座裡，於是她上Threads發文求救，驚喊「救命！卡在上面怎麼辦！我會不會觸電，我極度害怕...在線等。」

這一幕狂吸超過1.6萬人朝聖，網友們紛紛回應，「觸電的那種感覺，已慢慢出現」、「有相同經驗，簽」、「這個多少買的阿，真的超爛」、「本來還在猶豫要不要買自帶AC插頭的行動電源，看到這個後，立馬決定不買，謝謝你幫忙解決我猶豫了一個禮拜的問題」、「別再使用自帶插頭的行動電源了，這種超危險，插頭很容易壞掉，導致內部零件短路起火」、「我也是用這台行充」。事後，阿民也透露，已成功將插腳拔出。

▲最後斷腳順利取出。（圖／翻攝自「麻姑師太 阿民」授權引用）

另外，一名熱心消防員表示，「我一直勸大家不要買這種，插頭、PCB電路、市電變壓器、鋰離子電池，全擠在小方塊空間的行動電源。除了用料成本低，跟電路很差之外，山寨電芯的溯源跟標示，也幾乎無法追蹤。」

．「麻姑師太 阿民」授權引用。

