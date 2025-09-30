全球第一YTR又惹議！新片「火海逃生」搶1500萬獎金　網罵爆

記者張方瑀／綜合報導

擁有超過4.4億訂閱、全球最受矚目的YouTuber「野獸先生（MrBeast，本名Jimmy Donaldson）」再度引爆話題。他上周六推出新片《你願意為50萬美元（約台幣1500萬元）冒死嗎》，內容找來職業特技演員，在火海中一邊逃生、一邊搶錢袋。影片雖然短短幾天就突破4600萬次觀看，但誇張畫面卻引來大批批評，網友痛斥內容危險、不負責，甚至形容是「羞辱人性」。

7大「死亡陷阱」吸睛

根據BBC報導，影片主角艾瑞克（Eric）挑戰7道關卡，包括被大砲射進火焰、在爆炸中「倖存」，以及從模擬小屋中脫逃。最終，他完成挑戰並抱走35萬美元（約新台幣1120萬元）。不過，雖然製作精良、張力十足，不少人仍質疑這種極限挑戰恐誤導觀眾模仿。也有人認為，艾瑞克並非真正處於危險，整個企劃更像是一場「公關噱頭」。





▲MrBeast新片惹議。（圖／翻攝自YouTube／MrBeast）

強調專業團隊護航

面對外界撻伐，MrBeast在X平台回應：「我們安排了排煙系統、火源斷電裝置，還有專業團隊反覆測試。影片中的參與者就是職業特技演員。我對安全的重視程度，遠超乎你能想像。」

他還在YouTube影片的置頂留言補充，當時有專業煙火團隊掌控火勢，每關卡都設有多重滅火機制，「但最後完全沒派上用場，因為特技指導表現一如既往地專業。」

爭議纏身的流量之王

身為全球點閱王，MrBeast不只在YouTube稱霸，還跨足速食品牌與真人實境節目。去年，他主持亞馬遜節目《Beast Games》，邀請1000人參加淘汰賽爭奪500萬美元（約新台幣1.6億元）。不過，節目後來捲入訴訟，部分參賽者控訴「遭到剝削」，Donaldson則反擊指控被「嚴重誇大」。

今年他也連續惹議：5月被墨西哥政府批評「利用」瑪雅金字塔拍片，4月他在拉斯維加斯舉辦的粉絲活動，因主辦不周導致不少人抱怨體驗「糟透了」，最後公開道歉。