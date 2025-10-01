陸女童20樓墜下卡雨棚　14樓女子拼死緊抓雙手救回一命

記者魏有德／綜合報導

湖南婁底日前發生驚險一幕，一名女童從20樓墜下，卡在13樓雨棚上命懸一線，這時，14樓住戶吳玉梅聽到異響後，趕緊衝過去陽台邊伸手將孩子死死抓牢，並透過社群軟體拜託鄰居協助。最終，在兩名男住戶支援下，女童硬撐到消防和警方趕到，成功救回一命。

▲女童20樓跌落，14樓住戶緊抓雙手救回一命。（圖／翻攝微博，下同）

《澎湃新聞》報導，「我現在在14樓，誰看到微信，幫我找個人來救一下！」影片中，吳玉梅一邊緊抓女童的雙手，一邊焦急大喊「我快抓不住了」，所幸最終等到救援人員到場。

事發當天，吳玉梅正在準備晚餐，聽到陽台傳來異響，推開窗竟發現有名小女孩吊掛在外。原來，女童因貪玩爬到窗戶外，不慎從20樓墜下，跌落在13樓雨棚後僅憑雙手吊著。

身為兩個孩子母親的吳玉梅發現後，毫不猶豫伸手拉住，一邊安撫孩子情緒，一邊讓兒子拍下影片並傳到住戶群組請求協助。這時，另一名住戶曾先生也趕到吳玉梅家，合力緊緊抓住孩子。幾分鐘後，民警和消防人員到場，順利將女童救下。由於救援及時，女童並未受傷。

事後，吳玉梅受訪時說，孩子獲救的那一刻自己也快落淚，「雖然不是我的孩子，但我很激動，也很高興。」對於有人質疑她為何要將影片發到群組，她則回應，「我怕自己一個人撐不住，如果大家沒注意到，一條生命從我手中掉下去怎麼辦？」