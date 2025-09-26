　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

3天驗15具遺體！刑事局5鑑識英雄任務結束　向罹難者鞠躬

▲▼▲刑事局支援5名鑑識人員支援馬太鞍溪溢流死傷案。（圖／警方提供）

▲刑事局支援5名鑑識人員支援馬太鞍溪溢流死傷案。（圖／警方提供）

記者邱中岳／台北報導

花蓮馬太鞍溪溢流造成多人傷亡，刑事局也動員5名鑑識人員前往協助相驗遺體，其中一名就是曾經在2021年間擔任花蓮縣警察局鑑識科長的呂政鴻，當時在任曾參與花蓮太魯閣事故鑑識採證，後來升任刑事局鑑識中心技正，沒想到又奉命支援馬太鞍溪溢流事故。5人3天來協助相驗15具遺體，有些確認身份，但有些則需要採集DNA比對身分，26日任務暫時結束後，5人也對死者鞠躬致意。

曾在2021年參與台鐵太魯閣號事故鑑定的呂政鴻，當年擔任花蓮縣警察局鑑識科長，也是花蓮女婿，沒想到在升任刑事局鑑識中心技正後，又再度返回家鄉，支援馬太鞍溪溢流事故。

▲▼▲刑事局支援5名鑑識人員支援馬太鞍溪溢流死傷案。（圖／警方提供）

呂政鴻表示，三天以來相驗了15具遺體，其中有些確認身份，但是有些因為泡水太久，依照時間長短會增加遺體腐敗程度，且在搬運過程中，也會造成遺體受損，相對增加了鑑定的難度。

刑事局這次動員五名鑑識人員前往支援花蓮馬太鞍溪溢流死傷事故，日以繼夜的採集相關檢體，為了加速檢體檢驗速度，檢體採集後也將由鐵路警察局協助送往北市鑑識中心比對。

▲▼▲刑事局支援5名鑑識人員支援馬太鞍溪溢流死傷案。（圖／警方提供）

「目前處理的都很有機會幫罹難者找到回家的路」，呂政鴻表示，儘管後續發現的遺體已經泡水已久，不論是指紋、DNA的採集都有一定的困難度，但是會和法醫、檢察官組成相關團隊，積極的確定死者身份，好讓家屬能夠領回辦理後事。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
453 2 6969 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／600萬交保撤銷！陳啟昱羈押禁見
搶救小沂乾姑丈！屋內灌滿泥沙畫面曝
趕快兌獎！手機報稅今公布中獎名單
曝堰塞湖是「潰壩」　李鴻源嘆：不然要叫什麼？
虎媽是累犯！20年前虐婆婆不給飯吃　「驚世媳婦」又害死女兒
火車站擠滿人！她在花蓮捕捉暖心一幕　網感動：我喜歡台灣的原因
虎媽21歲女兒暴瘦！疑長期營養不良餓死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

29hrs後重回看守所！陳啟昱600萬交保檢抗告　法院裁定羈押禁見

馬太鞍部落感謝各界伸援！公開信曝「滿身傷但一定會再站起來」

工程行竟是「兵工廠」！警抄13把長短槍　還有「007龐德配槍」

中秋送暖！士檢攜手「三會」送月餅+慰問金　30戶更生家庭受惠

女兒學費8千喊沒錢！被抓包酒店豪砸1萬8　高職主任晚年超慘生活曝

搶救小沂乾姑丈現場曝！屋內泥沙近全滿　救難隊鏟子、水桶輪流挖

屏環保局洗街車化身救援勇士　跨夜奔馳近300公里進駐花蓮

快訊／國1北上高科交流道2車擦撞　後方塞爆大回堵7km

3天驗15具遺體！刑事局5鑑識英雄任務結束　向罹難者鞠躬

恐怖虎媽是累犯！20年前虐婆婆不給飯吃　「驚世媳婦」又害死女兒

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

好消息！光復鄉堰塞湖溢流第3天　高雄特搜隊泥濘中救出受困夫妻

台南置產聚焦永康核心「時代至上」搶佔蛋黃精華區

報酬率27.12%！定期定額ETF存股3年成績單，高股息表現失色／不管啦！給我錢EP155完整版

劍指傅崐萁竟冒出綠高層內鬼　王定宇「有殺傷力的」對話外流　爆怒嗆「一群叛徒」退群

29hrs後重回看守所！陳啟昱600萬交保檢抗告　法院裁定羈押禁見

馬太鞍部落感謝各界伸援！公開信曝「滿身傷但一定會再站起來」

工程行竟是「兵工廠」！警抄13把長短槍　還有「007龐德配槍」

中秋送暖！士檢攜手「三會」送月餅+慰問金　30戶更生家庭受惠

女兒學費8千喊沒錢！被抓包酒店豪砸1萬8　高職主任晚年超慘生活曝

搶救小沂乾姑丈現場曝！屋內泥沙近全滿　救難隊鏟子、水桶輪流挖

屏環保局洗街車化身救援勇士　跨夜奔馳近300公里進駐花蓮

快訊／國1北上高科交流道2車擦撞　後方塞爆大回堵7km

3天驗15具遺體！刑事局5鑑識英雄任務結束　向罹難者鞠躬

恐怖虎媽是累犯！20年前虐婆婆不給飯吃　「驚世媳婦」又害死女兒

平野盛讚李大浩最強右打　笑指「昨天的詹咩」有影子

台南搜救犬Dota泥濘中找受困者　領犬員「暖舉」幫牠自信出任務

台東4K觀光即時影像好評如潮　鯉魚山即時影像正式上線

Potato Corner台中店9/27試營運　10月初再開新北、新竹店

29hrs後重回看守所！陳啟昱600萬交保檢抗告　法院裁定羈押禁見

《中文怪物》爆紅電視台為何不做？　主播長文揭殘酷真相

新青安被酸「糖衣毒藥」　一票搖頭突破盲點：承認很難嗎？

Google Maps開始抓「5星評論送優惠」　專家曝最慘下場

馬太鞍部落感謝各界伸援！公開信曝「滿身傷但一定會再站起來」

花蓮光復災區災民熱食送暖　慈濟行動廚房現煮餐點供應

酷連作夢都在剪片　《中文怪物》壓力大：不敢看脆

社會熱門新聞

虎媽把女兒鎖房內5天　爸破門驚見屍體

即／虎媽拘禁21歲女兒致死！爸爸10萬交保

1天撤8千人　光復鄉長嘆1事讓民眾大意

女控訴遭淫師誘姦　還強拍裸照還逼墮胎

百歲人瑞家中遭洪水淹死　曾孫監視器見最後一面

堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

即／孫生侵犯4女遭起訴　「陷溺性癮」求重刑

23歲下士遭甲車撞擊傷勢曝！摘除內臟保命

沈慶京不解「威京小沈」給了柯P什麼

快訊／國軍再傳意外！士兵遭雲豹8輪甲車撞傷

76歲鄰長沖到溪邊泡水3天　兒悲怒：花蓮縣府無作為

寶島光學爆掏空　總經理送北檢複訊

母女冷戰鬧出人命！虎媽「你不開門我不甩」

堰塞湖蓄水量剩12%　最新高清照出爐

更多熱門

相關新聞

野溪流入河床溢漫回流佛祖街　前進協調所：已進行封堵工作

野溪流入河床溢漫回流佛祖街　前進協調所：已進行封堵工作

中央災害應變中心前進協調所今（26日）召開第4次工作會報。針對25日有水流至佛祖街一事，水流並非由馬太鞍溪流入，而是馬錫山上的野溪排水溝，從山上的清水流下，原先是經開口堤防流入河床，但因馬太鞍溪水流已經溢漫，因而回流，現正進行封堵工作，並由農業部林保署、農水署、水保署及經濟部水利署架設緊急簡易監測設施。

公費流感新冠疫苗對象再擴大　光復鄉居民、救災人員全納入

公費流感新冠疫苗對象再擴大　光復鄉居民、救災人員全納入

中華郵政祭6大措施助災民重建　捐款免手續費、賑災物資免郵資

中華郵政祭6大措施助災民重建　捐款免手續費、賑災物資免郵資

垂直避難是「沒辦法的辦法」　李鴻源：短時間撤8千人絕對做不到

垂直避難是「沒辦法的辦法」　李鴻源：短時間撤8千人絕對做不到

堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

關鍵字：

刑事局鑑識人員馬太鞍溪

讀者迴響

熱門新聞

有錢人逛街6特徵　一眼看出鈔能力

吊車大王：別再捐款到「某某帳戶」　網友狂讚

綠營對話外流 　Cheap：她人設炸成碎片

虎媽把女兒鎖房內5天　爸破門驚見屍體

即／虎媽拘禁21歲女兒致死！爸爸10萬交保

劉世芳會議稱淹家門口就算了　內政部澄清

員工拒送物資　他追問才知「在災區抬遺體2公里」

一卡車物資送達　網見這1樣歪樓：很台南

1天撤8千人　光復鄉長嘆1事讓民眾大意

77萬美國YTR沒出戰《中文怪物》親揭原因：不符條件

女控訴遭淫師誘姦　還強拍裸照還逼墮胎

光復鄉14死　「堰塞湖問題」醫比較藍綠執政差別：嚇一跳

她特別選「冷門物資」送到花蓮　網：好細心

百歲人瑞家中遭洪水淹死　曾孫監視器見最後一面

堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

更多

最夯影音

更多
57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！
專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面