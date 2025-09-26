3天驗15具遺體！刑事局5鑑識英雄任務結束　向罹難者鞠躬

▲刑事局支援5名鑑識人員支援馬太鞍溪溢流死傷案。（圖／警方提供）

記者邱中岳／台北報導

花蓮馬太鞍溪溢流造成多人傷亡，刑事局也動員5名鑑識人員前往協助相驗遺體，其中一名就是曾經在2021年間擔任花蓮縣警察局鑑識科長的呂政鴻，當時在任曾參與花蓮太魯閣事故鑑識採證，後來升任刑事局鑑識中心技正，沒想到又奉命支援馬太鞍溪溢流事故。5人3天來協助相驗15具遺體，有些確認身份，但有些則需要採集DNA比對身分，26日任務暫時結束後，5人也對死者鞠躬致意。

曾在2021年參與台鐵太魯閣號事故鑑定的呂政鴻，當年擔任花蓮縣警察局鑑識科長，也是花蓮女婿，沒想到在升任刑事局鑑識中心技正後，又再度返回家鄉，支援馬太鞍溪溢流事故。

呂政鴻表示，三天以來相驗了15具遺體，其中有些確認身份，但是有些因為泡水太久，依照時間長短會增加遺體腐敗程度，且在搬運過程中，也會造成遺體受損，相對增加了鑑定的難度。

刑事局這次動員五名鑑識人員前往支援花蓮馬太鞍溪溢流死傷事故，日以繼夜的採集相關檢體，為了加速檢體檢驗速度，檢體採集後也將由鐵路警察局協助送往北市鑑識中心比對。

「目前處理的都很有機會幫罹難者找到回家的路」，呂政鴻表示，儘管後續發現的遺體已經泡水已久，不論是指紋、DNA的採集都有一定的困難度，但是會和法醫、檢察官組成相關團隊，積極的確定死者身份，好讓家屬能夠領回辦理後事。