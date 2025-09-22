苗栗打詐全國乙組冠軍獎勵翻倍　鍾東錦加碼頒發榮譽縣民

▲苗栗縣去年7月打詐獎勵金翻倍，打詐成效卓著，縣長鍾東錦今天表示績優金融機構，並承諾頒發績優行員榮譽縣民獎章。（圖／記者楊永盛攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣長鍾東錦高度關注警方打擊詐騙案成效，去年7月起將金融機構行員阻詐獎金翻倍，今年截至8月已攔阻詐騙金額高達2.4億，鍾縣長今（22）日表揚阻詐績優金融機構，肯定警銀合作守護縣民荷包，並宣佈未來將授予績優行員「榮譽縣民」殊榮。

苗栗縣警察局今日舉辦「金融機構表揚暨阻詐成果影片發布記者會」，縣長鍾東錦肯定金融機構與警方密切合作，頒獎表揚今年1至8月期間攔阻詐騙成效優異的前5名金融機構，並播放阻詐真實案例影片，讓大眾看見第一線員警與金融機構行員合作，守護民眾辛苦積蓄的過程。

警方說，鍾縣長去年7月起為激勵金融機構行員聯防阻詐，保障民眾血汗錢，加碼提高1倍阻詐獎勵，發放4,000到1萬元禮券，額度為全國最高；獎勵措施提升後，有效激勵行員積極執行關懷提問與即時通報工作，今年1至8月成功攔阻253件詐騙案、金額2.4億餘元，為全國攔阻金額排名第二縣市（6都外）。此外，苗栗縣警察局今年第3次打詐專案榮獲全國乙組第1名，顯示打擊詐騙工作上成果卓著。

鍾東錦說，提高一點阻詐獎勵金，成功守護民眾2.4億血汗錢，相當值得，也彰顯縣府重視打擊詐騙犯罪，透過阻詐件數和金額增加，顯示民眾防詐意識提醒，更感謝警民和金融機構通力合作防詐。他強調，除了現有獎勵措施外，未來對績優阻詐行員，頒發榮譽縣民獎章，肯定金融機構行員的辛勞付出。