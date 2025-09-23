大巨蛋店家對球迷稱「有賭博就會看球」　急致歉：絕不支持

▲大巨蛋常常擠滿看球球迷。（圖／記者李毓康攝）

台北大巨蛋近日有球迷爆料，進場觀賽時到場內餐廳用餐，卻被店家老闆建議「你們可以賭博啊！」甚至自曝自己也會下注，還不是運彩玩法。此番對話引發爭議，不少球迷湧入該店評論區灌一星留言，掀起熱烈討論。

球迷還原對話時提到，老闆先問客人「你們會來大巨蛋看球嗎？」對方回答「沒有耶，我們平常沒有在看。」沒想到老闆就建議，「可以賭博啊！有賭就會看了」，說自己都會賭，會看先發是誰，看第一二局狀態就可以下注了。

老闆還語出驚人，「現在看球的喔，60%看啦啦隊、30%是為了賭博，剩下的就是湊熱鬧的啦！」此言一出，立刻在社群引發球迷撻伐。

對此，「滷susu大巨蛋店」23日火速在粉專發聲明道歉，表示「近日有顧客反映，本店員工於與客人對話時使用了不當的言詞，引發誤解與不悅，我們已將該名員工進行嚴重懲處，同步加強全體教育訓練並深刻檢討。」

店家強調，「本品牌絕不支持、參與或宣傳任何形式的賭博行為。我們深知棒球是台灣珍貴的文化資產，應當被尊重與守護。」也承諾會持續強化員工教育，避免類似情況再發生。

最後，滷susu也重申品牌初衷，希望外食族能吃到均衡飲食，「大巨蛋店的拓點，也是希望在球場旁提供大家進場享受比賽或演出之餘，也能安心用餐、分享美食。」並再次向球迷與顧客致上誠摯歉意，盼能獲得諒解。